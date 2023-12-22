نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصول الإعلاميين المشاركين في دورة اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق الدورة التدريبية الدولية الخامسة لأعضاء اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي من (11) دولة بأكاديمية الأوقاف الدولية بمشاركة نخبة من كبار الإعلاميين ومقدمي ومعدي البرامج التلفزيونية والإذاعية باتحاد الإذاعات الإسلامية بواقع (13) مشاركًا، وذلك اليوم الأحد الموافق 24 / 12/ 2023م بفندق جراند نايل تاور بالقاهرة، تحت عنوان: "دور الإعلام في ترسيخ القيم الإنسانية ونبذ الكراهية.

وذلك في إطار دور وزارة الأوقاف الريادي وحرصها على نشر الفكر الوسطي المستنير داخل مصر وخارجها، وبعد النجاح المبهر الذي حققته الدورات الأربعة السابقة،

حيث وصل الدكتور على عبد الكريم محمد المناصير رئيس إذاعة القرآن الكريم، من المملكة الأردنية الهاشمية، كما وصل الدكتور زبدة محمد مدير إذاعة الجزائر الدولية من دولة الجزائر، كما وصل أحمد المرتضى عبد الحميد مدير العلاقات الدولية باتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي من المملكة العربية السعودية، كما وصل محمد قاره معد مخرج بالبرامج الدينية من دولة تونس، كما وصل صادق علي شرف مرشد آل شويع صحفي ومذيع من دولة اليمن، كما وصل عوض ظافر الأحبابي رئيس قسم البرامج الدينية من دولة قطر.

وقد أعرب المشاركون في الدورة عن امتنانهم لشعب مصر العظيم والذي خاض الاستحقاق الوطني بصورة جسدت وفاء الشعب المصري لقيادته السياسية الحكيمة، مشيدين بإنجازات الدولة المصرية، وبما رأوه بأعينهم من إنجازات تتحقق على أرض الواقع، مؤكدين أن مصر في عهد الرئيس السيسي تبنى دولة حديثة بكل ما تعنيه الكلمة في مختلف المجالات.

جانب من المشاركين

جانب من المشاركين

جانب من المشاركين