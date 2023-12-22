فصائل فلسطينية: استهدفنا دبابة ميركافا إسرائيلية بحي الزيتون وجرافة بخان يونس

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 22 ديسمبر 2023 05:28 مساءً - أعلنت فصائل فلسطينية، في خبر عاجل، استهدفهم دبابة ميركافا إسرائيلية بحي الزيتون بغزة وقصف حشودا عسكرية إسرائيلية جنوبي دير البلح، كما استهدفوا جرافة للاحتلال شرق مدينة خان يونس، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وكان قد أرجأ مجلس الأمن الدولي مجددا، التصويت على مشروع قرار حول الوضع في غزة إلى اليوم الجمعة، بعد ارجاءات سابقة متكررة، وهذه هي المرة الرابعة التي يؤجل فيها مجلس الأمن التصويت على مشروع قرار حول الوضع في قطاع غزة.

وجاء هذا التأجيل الجديد بعد أن أعلنت الولايات المتّحدة أنّها مستعدّة لتأييد النسخة الأخيرة من مشروع القرار، والتي تدعو إلى اتّخاذ "إجراءات عاجلة" لتحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكن من دون المطالبة بوقف فوري للأعمال القتالية.