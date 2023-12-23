نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترشيد استهلاك الكهرباء بالمنشآت الشبابية والرياضية في الجيزة.. صور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت الإدارات التابعة لمديرية الشباب والرياضة بالجيزة باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الخاصة بترشيد الكهرباء بجميع المنشآت الشبابية والرياضية.

وذلك في ضوء التعليمات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء، وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بشأن الإجراءات المتخذة لترشيد إستهلاك الكهرباء

ومن هذه المنشآت:

- ادارة شباب كرداسة

- ادارة شباب 6 إكتوبر والشيخ زايد مراكز شباب

- إدارة شباب أطفيح

- ادارة شباب شمال

- إدارة شباب أوسيم

- ادارة شباب العجوزة

- ادارة شباب الهرم

وأكد الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل الوزارة على ضرورة المتابعة المستمرة والإلتزام بالتعليمات في ترشيد إستهلاك الكهرباء،و الإلتزام بالضوابط حيث تم مراجعة كافة مصادر الكهرباء (لوحات الكهرباء الفيش ومصادر الطاقه ) والتأكيد علي ترشيد إستهلاك الكهرباء وفصل التيار بعد انتهاء استخدام الملاعب، وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

يأتي ذلك بناء على توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وتعليمات الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل الوزارة- مدير المديرية، إشراف عادل فهمي وكيل المديرية لشئون الشباب، إيهاب ف أو ي وكيل المديرية لشئون الرياضة، احمد الطويل مدير الادارة الاستراتيجية، شرين الجارحي مسئولة الازمات والكوارث بالمديرية، ومديري الادارات الفرعية ومسئولي الأزمات والكوارث بالإدارات الفرعية.

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