أخبار مصرية

علمني حرفة.. مشروعات يدوية بمركز الشيخ زايد للتنمية الشبابية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علمني حرفة.. مشروعات يدوية بمركز الشيخ زايد للتنمية الشبابية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفذت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة  - الادارة المركزية لتمكين الشباب مشروع حرفي لتعليم اللوحات المضيئة بمركز شباب الشيخ زايد التابع لادارة شباب 6 أكتوبر والشيخ زايد.

وتهدف وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي  من خلال تكثيف تلك المشاريع إلى تعزيز  المهارات اليدوية لدى الشباب، وتشجيعهم على الاستفادة من قدراتهم الفنية والإبداعية في مجال الحرف اليدوية. 
كما يُعتبر التعلم والممارسة في هذا المجال فرصة لتوفير فرص عمل،و إمكانية عمل مشروعات صغيرة تعود عليهم بالدخل.

 

FB_IMG_1703325435727
FB_IMG_1703325435727
FB_IMG_1703325426439
FB_IMG_1703325426439
FB_IMG_1703325422073
FB_IMG_1703325422073
FB_IMG_1703325418393
FB_IMG_1703325418393
أحمد صلاح

أحمد صلاح

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا