نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علمني حرفة.. مشروعات يدوية بمركز الشيخ زايد للتنمية الشبابية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفذت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة - الادارة المركزية لتمكين الشباب مشروع حرفي لتعليم اللوحات المضيئة بمركز شباب الشيخ زايد التابع لادارة شباب 6 أكتوبر والشيخ زايد.

وتهدف وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي من خلال تكثيف تلك المشاريع إلى تعزيز المهارات اليدوية لدى الشباب، وتشجيعهم على الاستفادة من قدراتهم الفنية والإبداعية في مجال الحرف اليدوية.

كما يُعتبر التعلم والممارسة في هذا المجال فرصة لتوفير فرص عمل،و إمكانية عمل مشروعات صغيرة تعود عليهم بالدخل.

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