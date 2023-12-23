نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشباب والرياضة بالجيزة تفتتح فصل محو أمية جديد لذوي الهمم بمنشأة القناطر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - افتتحت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة -إدارة تنمية الشباب - فصل جديد لمحو أمية ذوى الهمم بمركز شباب منشأة رضوان التابع لإدارة شباب منشأة القناطر.

أشار الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة إلى ضرورة العمل على استغلال طاقات وقدرات أبناء الجيزة من ذوى الهمم فهم كنز مصر الحقيقى لما يملكون من قدرات خاصه تجعلهم قادرين على تحقيق نتائج مبهرة لذا يجب علينا أن نقدم لهم الرعاية اللازمة والعمل على دمجهم داخل الانشطه المختلفه بمراكز الشباب ولا سيما فصول محو الأميه التى تساهم فى صقل قدراتهم الخاصه لجعلهم دائما قادرون باختلاف.

الجدير بالذكر أن مديرية الشباب والرياضة بالجيزة كان لها الريادة فى تنفيذ تلك المبادرة حيث تم إفتتاح اول فصل لمحو الأمية لذوى الهمم بمركز شباب خارطة عاصم التابع لإدارة شباب بولاق بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة فى مارس 2022 وتوالت الإفتتاحات ليصل عدد فصول محو الأمية لذوى الهمم داخل الهيئات التابعة لمديرية الشباب والرياضة بالجيزة إلى 12 فصل بعدد دارسين يتراوح مابين المائة والمائة وعشرون دارس على مستوى محافظة الجيزة حتى الآن.

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