حصاد نشاط وزارة الهجرة في أسبوع

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 23 ديسمبر 2023 01:29 مساءً - 1- تقدمت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بخالص التهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على فوزه في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 وقالت: "أود أن أعرب عن خالص تهنئتي لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتجديد ثقة الشعب المصري في قيادة سيادته لفترة رئاسية قادمة، وأؤكد على أن انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة، ما هو إلا تأكيد على تطلع الشعب لمستقبل زاهر، تحت قيادة حكيمة قد اختبرها ويثق في قدرتها على إدارة شئون هذا الوطن العظيم والإبحار بسفينته إلى بر الأمان والرخاء والتقدم بإذن الله"، وتابعت: "اليوم نحصد ثمار الأمل، ونبني وطنا قويا لأبنائنا، وللأجيال المقبلة، ففخامة الرئيس يحمل على عاتقه دوما الاهتمام ببناء الإنسان المصري، ولذلك حرصت جموع المصريين بالخارج والداخل على التصويت والمشاركة في العُرس الديمقراطي..ألف مبروك لمصر وشعبها الباسل ونتطلع لما هو قادم".

2- شهدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، وقائع المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، الخاص بإعلان نتائج الانتخابات الرئاسية المصرية. ووجهت الوزيرة خالص الشكر لكل المصريين بالخارج وللهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الخارجية وسفراء وقناصل مصر بالخارج والجاليات المصرية حول العالم، على استجابتهم ومشاركتهم في الانتخابات والتي كانت بمثابة ملحمة وطنية متميزة، مثمنة تعاون كل المؤسسات والجهات المعنية، وكذلك تعاون الهيئة الوطنية للانتخابات والتيسيرات التي قدمتها، وإتاحة الأجهزة والبرامج المستخدمة في العملية الانتخابية، والتي من شأنها تيسير إدلاء الناخب بصوته وتمكينه من إعمال حقه الدستوري، بجانب استعراض القرارات والقواعد الصادرة عنها، والجوانب الفنية والتنظيمية لعملية تصويت المصريين في الخارج، من خلال حملة «شارك بصوتك» التي أطلقتها الوزارة لتوعية المصريين بالخارج بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية.

3- أعربت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، عن خالص اعتزازها وتقديرها بفوز فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بولاية رئاسية جديدة، وقالت: "ولاية جديدة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تستمر معها إنجازات وجهود رعاية نحو 14 مليون مصري بالخارج، فقد جاء قرار سيادته بعودة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج للحكومة في سبتمبر عام 2015، لتكون الجهة المختصة بإدارة ورعاية شئون المصريين المقيمين خارج حدود الدولة المصرية في إطار من التنسيق والتعاون مع الوزارات والهيئات والجهات المعنية، تلبية لنداءات المصريين بالخارج؛ بهدف تدعيم الروابط القومية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية بينهم وبين الوطن الأم. وستبقى مصر قوية برئيسها وبشعبها في الداخل والخارج وتحيا مصر".

4- نظمت وزارة الهجرة مؤتمرا لإحياء اليوم العالمي للغة العربية، بالتعاون مع وزارة الثقافة ومنظمة التربية والعلوم والثقافة التابعة للأمم المتحدة "اليونسكو" في قصر الأمير طاز بالقاهرة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية الذي يوافق 18 ديسمبر من كل عام. وألقت وزيرة الهجرة كلمة خلال المؤتمر أعربت فيها عن خالص اعتزازها وتقديرها للتعاون الجاري بين وزارة الهجرة ووزارة الثقافة و"اليونسكو"، قائلة إنه إيمانًا بأهمية دور اللغة العربية في تشكيل وجدان الأجيال القادمة وحرصًا منا على تعميق الولاء والانتماء لدى أبناء المصريين بالخارج، فقد أطلقت وزارة الهجرة المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" والتي تشرف برعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية لفعالياتها وتستهدف مواجهة حرب طمس الهوية لدى أبناء مصر في الخارج من الأجيال الثاني والثالث والرابع والخامس وتعزيز وتأصيل الروح الوطنية بداخلهم، وتابعت سيادتها أنه خلال العام الجاري، أطلقت وزارة الهجرة المرحلة الثانية من المبادرة تحت شعار "جذورنا المصرية" لتعريف أبناء المصريين بالخارج أيضًا بتراث وطنهم مصر الضارب بجذوره في عمق التاريخ وحضارتها العريقة.

5- تفقدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، ورشة الخط العربي بمشاركة نحو ٢٠ طفلا من المصريين بالخارج، وذلك على هامش مؤتمر إحياء اليوم العالمي للغة العربية الذي تنظمه وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارة الثقافة و"اليونسكو" في قصر الأمير طاز. وخلال تفقدها الورشة، قالت الوزيرة إن تنظيم ورشة الخط العربي لعدد من أطفال المصريين بالخارج يأتي في إطار المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، مضيفة أن أبناءنا هم القادة الجدد لمستقبل مصر، ولكي يكونوا جديرين بالقيادة فلا بد من معرفتهم للغة العربية وأصولهم وتاريخهم، كما اصطحبت الوزيرة الحضور أيضا في جولة مفتوحة حول أبرز الأنشطة الثقافية ومن بينها النقش على المعادن، والذي تمت إضافته لقائمة اليونسكو لصون التراث غير المادي، وكذلك الكتابة على النسيج، والنقش على الخزف. وفي نفس السياق، افتتحت الوزيرة معرض الخط العربي في قصر الأمير طاز مؤكدة أن للخط العربي قيمة إنسانية كبيرة ألهمت العديد من الفنانين والمعماريين محلياً وعالمياً.

6- ضمن فعاليات مؤتمر إحياء اليوم العالمي للغة العربية، الذي نظمته وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارة الثقافة و"اليونسكو" في قصر الأمير طاز بالقاهرة، عقدت حلقة نقاشية بعنوان "اللغة العربية: إبداعات الحاضر وآفاق المستقبل"، شهدتها السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة. وفي نهاية الحلقة النقاشية، قدمت الوزيرة الشكر للمشاركين على مداخلاتهم الثرية، مشيرة إلى دراسة التعاون المشترك في إطار المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، لتعليم أبنائنا بالخارج اللغة العربية بشكل بسيط ومن خلال أشكال مختلفة يسهل عليهم تعمل مفردات اللغة من خلالها، واعدة بأن يكون لكل مبادرة من مبادراتهم مكانا تفاعليا على تطبيق "اتكلم عربي" والصفحات الخاصة بالمبادرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومعسكرات الجيلين الثاني والثالث المقبلة.

7- بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين، نشرت وزارة الهجرة تصميمات معلوماتية "انفوجراف - Infographics" تسلط الضوء خلاله على أبرز الجهود التي قامت بها الوزارة في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية وملف رعاية المصريين بالخارج. وأكدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، أننا حريصون على استعراض جانب من جهود وزارة الهجرة في مواجهة الهجرة غير الشرعية ورعاية المصريين بالخارج، مضيفة: "أننا إذ نحتفي بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين، فنؤكد استمرار سعينا بكل طاقتنا لخدمة أبنائنا في المحافظات مكافحة الهجرة غير الشرعية، للمشاركة في جهود القيادة السياسية وبناء الإنسان، بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة المصرية فضلا عن استمرار تلبية وتوفير كافة طلبات واحتياجات ومحفزات مخصصة للمصريين بالخارج"، مضيفة أنه يمكن للهجرة أن تكون ركنًا أساسيًا في التنمية المستدامة والازدهار والتقدم في حال تم إدارة الهجرة بشكل جيد.

8- استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، د. شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، لبحث تيسير استفادة المصريين بالخارج من الخدمات الحديثة والمتنوعة التي يقدمها البريد المصري. وقالت الوزيرة إن هذا اللقاء يأتي في إطار تضافر الجهود الحكومية لتلبية احتياجات المصريين بالخارج، مؤكدة أهمية ودور البريد المصري لكافة المصريين وارتباطهم به منذ نشأته، مشيدة بالتطوير الشامل الذي يشهده البريد المصري من حيث الشكل والمضمون والتوسع في شبكاته وميكنة الخدمات التي يقدمها، والتوسع في تقديم أنماط جديدة من الخدمات لتشمل الخدمات الحكومية والمالية وشحن الطرود. وتم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل من وزارة الهجرة والبريد المصري لوضع تصور من أجل إعداد برنامج مخصص للمصريين بالخارج، ودراسة إدراج كل الخدمات التي يقدمها البريد المصري في التطبيق الإلكتروني الخاص بالمصريين في الخارج، والجاري تنفيذه وإطلاقه قريبًا بالتعاون بين وزارتي الهجرة والاتصالات، بهدف التيسير على أبناء مصر بالخارج فيما يتعلق بالتواصل وبالاستفادة من كافة الخدمات.

9- عقدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، لقاء افتراضيا مع السفراء الجدد لمركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين بالخارج "ميدسي"، والذي يضم نخبة من الباحثين والطلاب المصريين المتميزين في عدد من الجامعات العالمية (في الولايات المتحدة وكندا ودول أوروبا وآسيا والقوقاز والمنطقة العربية والشرق الأوسط) في مختلف التخصصات؛ وقد هنأتهم الوزيرة على ما تم إنجازه من جهود وما تحقق من أهداف في الفترة الماضية، ومناقشة خطة المركز في الفترة المقبلة وأنشطته ودورهم في دعم مصر وخلق شبكة تواصل مع مختلف الدارسين، ومناقشة كيفية الاستفادة من الخبرات التي يكتسبها الباحثون من دراساتهم المتخصصة في الجامعات العالمية.

10- أجرت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، عددًا من المداخلات الهاتفية مع برامج "هنا ماسبيرو" على التلفزيون المصري، و"في المساء مع قصواء" على قناة cbc، و"حضرة المواطن" على قناة الحدث اليوم، وذلك في أعقاب إعلان فوز السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية جديدة، حيث أوضحت سيادتها عبر هذه المداخلات أن المصريين بالخارج هم أول من وضعوا اللبنة الأولى بمشاركتهم الكثيفة في التصويت بالانتخابات، كما أكدت أن فوز السيد الرئيس هو تجديد ثقة من الشعب المصري في هذا القائد للوصول بالوطن إلى بر الأمان.

11- استقبل اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، لبحث سبل التعاون في عدد من الملفات المشتركة. وأشاد اللواء هشام آمنة بالدور المهم والمحوري الذى قامت به وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج ضمن حملة "شارك بصوتك" التي أطلقتها وزارة الهجرة لحث وتشجيع المصريين بالخارج للمشاركة والتصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024، وثمنت السفيرة سها جندي جهود وزارة التنمية المحلية في مختلف المحافظات، والصورة الحضارية التي شاركت في صنعها بالانتخابات. ووافق الوزيران على استمرار التنسيق والتعاون للبدء فى تنفيذ الأفكار والمقترحات وآليات للتيسير على المصريين بالخارج للحصول على المنتجات المصرية اليدوية والتراثية.

12- شاركت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، في الاحتفال السنوي لعيد الميلاد المجيد في كنيسة السيدة العذراء بمصر الجديدة ''البازيليك'' للاتين الكاثوليك. وقد أعربت الوزيرة عن تهنئتها القلبية لشعب الكنيسة داخل مصر وخارجها وجميع المسيحيين، بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد، مشيرة إلى أن كنيسة البازيليك من الكنائس التاريخية في مصر وتعد معلما بارزا في مصر الجديدة، مضيفة أنها تعد أولى الكنائس التي تحتفل بمناسبة "الكريسماس"، وأن هذه الاحتفالات تحمل البهجة معها، والتي يتعين علينا أن نتشاركها بمحبة وإخوة، وننتظرها كل عام مهتديين بوصية السيد المسيح بضرورة أن نتشارك في الفرح والحزن، آملة أن تشهد بلادنا الفرح والخير والبركات.

13- في إطار المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، تواصل وزارة الهجرة تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة تحت شعار "جذورنا المصرية"، وذلك من خلال نشر محتوى تعليمي وتثقيفي عن مصر عبر العصور والحضارات المختلفة والمتعاقبة عليها، وذلك بهدف تعريف أبنائنا في الخارج بتاريخ وطنهم الأم لتأصيله في نفوسهم وربطهم به في ضوء مواجهة حرب طمس الهوية التي يتعرضون لها.