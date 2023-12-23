أكاديمية الشرطة تنظم احتفالا للمتدربين بعمليات حفظ السلام

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 23 ديسمبر 2023 02:28 مساءً - نظمت أكاديمية الشرطة كلية التدريب والتنمية "المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام") احتفالاً بمناسبة إنتهاء فعاليات فرقة حماية المدنيين بمناطق الصراع والتى عقدت بمقر المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام، خلال الفترة من 25/11/2023م وحتى 21/12/2023م للكوادر الأمنية من الدول الإفريقية بمشاركة 24 متدرب يمثلون 14 دولة إفريقية.

وحضر الحفل مساعد الوزير رئيس أكاديمية الشرطة، والأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، وعدد من قيادات وضباط كلية التدريب والتنمية "المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام" حيث نقل لهم /مساعد الوزير رئيس أكاديمية الشرطة - خلال كلمته التى ألقاها، تحيات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، واهتمامه البالغ بفعاليات تلك الدورات ، مؤكداً على حرص الوزارة، على تقديم برامج تدريبية مطورة للمتدربين من الكوادر الأمنية الأفريقية، بما يكفُل تنمية وصقل مهاراتهم وقدراتهم العلمية والبدنية والمهارية ، تحقيقاً لفعالية أدائهم أثناء الإضطلاع بمهامهم السامية فى بعثات حفظ السلام الدولية.

ومن جانبه أكد الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية أن الوكالة تعمل بصورة مكثفة فى مجال بناء القدرات ودعم الأنشطة التنموية بالتعاون مع المؤسسات ذات الصلة ومن بينها أكاديمية الشرطة ، وأن تعزيز الأمن والإستقرار فى دول القارة الأفريقية يمثل أحد أولويات عمل الوكالة فى سبيل نشر التنمية بما يحقق رفاهية الشعوب ونشر السلم والإستقرار .

وتلقى المتدربون برنامجاً تدريبياً وتعليمياً مواكباً لأحدث المستجدات فى مجال التدريب الأمنى ، بمحاوره المختلفة والذى شارك فيه نخبة من الأساتذة والخبراء والمحاضرين بالإضافة للتطبيق العملى بالمعاهد التدريبية الأمنية المتخصصة التى تحاكى الواقع المعاصر .

يأتى ذلك إتساقاً مع إستراتيجية وزارة الداخلية التى ترتكز فى أحد محاورها على تدعيم أواصر التعاون والترابط مع كافة الأجهزة الأمنية فى الدول الأفريقية الشقيقة، وتبادل الخبرات ودعم الجوانب التدريبية من أجل سلامة وأمن جميع دول القارة ، وذلك بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية.

وأعرب المتدربون عن سعادتهم البالغة بتلقى تلك الدورات فى مصر وتقدموا بخالص التقدير لما شاهدوه من قدرات فائقة فى مجالات التدريب الأمنى وبحجم المهارات والخبرات التدريبية والأمنية الإحترافية ، وأكدوا أن تلك الدورات سيكون لها بالغ الأثر فى تنمية قدراتهم فى مجال العمل الأمنى ، وفى نهاية الإحتفال تم تكريم أوائل المتدربين ومنحهم شهادات التقدير والتفوق .