إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من الأقراص المخدرة لخارج البلاد قيمتها 3,5 مليون جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 23 ديسمبر 2023 02:28 مساءً - رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط تشكيل عصابى مكون من (7 أشخاص، لخمسة منهم معلومات جنائية) تخصصوا فى الإتجار وتهريب العقاقير والأقراص المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية وإعتزامهم تهريب كميات كبيرة من تلك الأقراص والعقاقير وخاصةً عقارى (الكبتاجون – الزانكس) إلى خارج البلاد عن طريق إخفائها بمخازن سرية بمعدات وآلات وشحنهما عبر إحدى شركات خدمات النقل والشحن الدولى من محافظة السويس تمهيداً لتهريبها للخارج.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين المذكورين وبحوزتهم (66500 قرص مخدر لعقار الكبتاجون – 20000 قرص لعقار الزانكس - 25 قرص لعقار أوكسيكودون) وبمواجهتهم أيدوا ماجاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3,520,000) ثلاثة مليون وخمسمائة وعشرون ألف جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.