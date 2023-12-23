الأرصاد تحذر: الأمطار تمتد إلى القاهرة الكبرى خلال الساعات المقبلة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 23 ديسمبر 2023 04:32 مساءً - كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أماكن سقوط الأمطار، مؤكدة امتدادها إلى القاهرة خلال الساعات القادمة.

أماكن سقوط الأمطار

وقالت غانم إن هناك أمطار على السواحل الشمالية من خفيفة إلى متوسطة، على فترات متقطعة من اليوم.

وأضافت، أن سقوط الأمطار يأتي نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، مضيفة أن فرص سقوط الأمطار في المناطق الداخلية ضعيف للغاية، حيث تمتد الأمطار إلى القاهرة الكبرى، وتكون خفيفة على فترات متقطعة خلال الساعات المقبلة.

وأوضحت، أن الأمطار تكون خفيفة على مناطق من الوجه البحري، ولن تؤثر على أعمال الأنشطة اليومية.

نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة

وأكدت أن استمرار نشاط الرياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس وانخفاض درجات الحرارة، وتسجل سرعات الرياح ما بين 35 إلى 45 كم/س، وتكون مثير للرمال والأتربة على المناطق الشرقية مدن القناة السواحل الشمالية الشرقية.

وحذرت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية قائلة: لابد من ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة على مدار اليوم، والقيادة بهدوء تام على المناطق المعرضة لسقوط الأمطار، مع ارتداء الكمامات لمرضى الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية لاستمرار نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة.

وفي وقت سابق، قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيانها، إن آخر إصدار لصور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من محافظة الإسكندرية وكذلك مناطق من شمال الوجه البحري محافظة البحيرة وكفر الشيخ، والتي تتساقط معها أمطار متفاوتة الشدة.