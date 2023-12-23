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الأزهر يقيم حفلا لتكريم الفائزين في الملتقى الدولي الثاني للكاريكاتير والبورتريه.. غدا

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أحمد جودة - القاهرة - يقيم الأزهر الشريف، غدًا الأحد،  حفلًا لتكريم الفنانين الفائزين في ملتقى الأزهر الدولي الثاني للكاريكاتير والبورتريه، بحضور أ.د/ محمد الضوينى، وكيل الأزهر، والدكتور سلامة داوود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتورة نهلة الصعيدي، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين، والدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وعدد من الوزراء والسفراء والفنانين،  وسيتم بدء الاحتفال في تمام الساعة ١٢ ظهرا بمركز الأزهر للمؤتمرات.

ويشتمل برنامج الحفل على كلمة لوكيل الأزهر، وكلمة للدكتور سلامة داوود، رئيس الجامعة، وكلمة ترحيبية للدكتورة نهلة الصعيدي،  كما يتضمن الحفل تكريم الفائزين في الملتقى وعدد من الشخصيات النسائية الرائدة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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