حظك اليوم.. توقعات الابراج الاثنين 25-12-2023

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 24 ديسمبر 2023 08:27 صباحاً - حظك‌‍ اليوم الحمل الاثنين 25-12-2023

مهنياً: يوم للمواعيد والارتباطات المهنية قد تكسب اية قضية انت تريدها تحت تاثيرات المثلث الفلكي الناري بين القمر في الاسد والشمس في القوس ما يجعلك الرقم الصعب في هذه المعادلة الفلكية التي تقدم مشروع ناجح او تقدم مهني فالحظوظ تساعدك حتى تنجز اعمالك وتطور حياتك نتيجة سهرك وحرصك على كل خطوة كنت تقوم بها وتنال التهنئة.

عاطفياً: توتر في العلاقة بينك وبين الشريك لأنك متشائم، لكنه يحاول أن يزرع الأمل فيك.

صحياً: استمر في ممارسة رياضتك المفضلة وحاول أن تشرك الآخرين معك.

حظك‌‍ اليوم الثور الاثنين 25-12-2023

مهنياً: تعيش يوما متقلبا معقدا تحت تاثيرات القمر من الأسد لذلك لا تتورط بشيء مزعج وحاول ان تراقب تصرفاتك وخطواتك، بل المطلوب منك تكرار المحاولات والتقدّم حتى لو شعرت بثقل الضغوط او تردّدت في اتخاذ الخطوة.

عاطفياً: لقاءات رومنسية مع الشريك، لكنك تتخوف من الموضوعات الحساسة معه.

صحياً: استفد من الطقس وانطلق في نزهة في أحضان الطبيعة.

حظك‌‍ اليوم الجوزاء الاثنين 25-12-2023

مهنياً: اشراق استقرار وترحيب في هذا اليوم الجيد بحيث تلاقي حلولا للمشاكل تحت تاثيرات القمر من الاسد والزهرة من الميزان ما يعني ظروفا واعدة بالتفاهم والمصالحات ما يجعلك منفتحا على كل ما هو جديد لا شيء يعيق تقدمك وقد تحصل على ارباح غير متوّقعة، وتتلقى دعوة لمناقشة مشروع معيّن وتكتشف العديد من القواسم المشتركة مع أحد الاشخاص.

عاطفياً: تميل إلى شخص تعرفه يوقظ مشاعرك وتعود إلى الماضي وتبحث عن حب قديم.

صحياً: لكي يكون يومك مريحاً عليك النوم الساعات الضرورية لتستيقظ نشيطاً.

حظك‌‍ اليوم السرطان الاثنين 25-12-2023

مهنياً: يوم له علاقة بنتائج ايجابية تحسن امورك المالية والمهنية ما يجعلك تتحدى الآخرين والمنافسين وتناصر بتأييد ودعم من المحيط فتضع عناوين مهمة وكبيرة للمرحلة المقبلة، لكنّ الإنجازات قد تتطلب بعض الوقت، فلا تتسرّع حتى لا تدفع الثمن.

عاطفياً: الوضع العاطفي يشهد جدالاً وخلافاً لا يلبثان أن يزولا، وتكون الأجواء أكثر إيجابية معك وتحمل إليك المفاجآت.

صحياً: لا تغامر بوضعك الصحي مقابل حفنة من الأموال ستجنيها مقابل ساعات عمل إضافية.

حظك‌‍ اليوم الاسد الاثنين 25-12-2023

مهنياً: يحمل القمر الذي يتنقل في برجك الذي يشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من القوس هدايا ومفاجآت سارة وآمالاً جديدة وانفراجات في بعض المجالات فتفرح بالوعود وتشعر بحالة من الرضى لتحسن امورك المهنية التي قد تمتد آثارها الأيجابية لتطال محيطك المهني.

عاطفياً: قد تصلك أخبار جيدة وتكون مفيدة لك على كل الصعيد العاطفي وتبدو متحمساً وتصبح شغوفاً وكثير الرغبات.

صحياً: تجنب قدر الإمكان إرهاق نفسك في أمور لن تعود عليك إلا بوضع صحي متوتر.

حظك‌‍ اليوم العذراء الاثنين 25-12-2023

مهنياً: وجود الشمس والقمر في مواقع غير مناسبة يجعلك عصبي ومتطرف فانت تحتاج في هذا اليوم الضاغط الى الهدوء وضبط النفس وردات فعلك وكلامك وحاول ان تتجاوز المتطبات الني قد تسبب لك شعوراً بالإحباط والملل وهذا ربما بسبب الجمود المسيطر على اجوائك، لا تقلق، فهذا أمر طبيعي في هذه الفترة.

عاطفياً: يبدأ الحظ المعاكس بالتراجع، وينصح لك الفلك عدم القيام بأي مغامرة جديدة إذا كنت تصبو إلى ذلك.

صحياً: وفر طاقتك ونشاط للقيام بما يعود عليك بالفائدة صحياً ولا تهدرهما في ساعات العمل الإضافية.

حظك‌‍ اليوم الميزان الاثنين 25-12-2023

مهنياً: تفاهم وانسجام في هذا اليوم الجيد والسريع الايقاع يوم اجتماعي مهني واعد بنتائج مهمة وثقة بالنفس قوية نظّم اعمالك وراقب أرقامك وحساباتك وكن دقيقا في اي خطوة حاسمة تاخذها.

عاطفياً: تكون جريئاً في طرح الموضوعات والدفاع عن حقك مع الشريك، لكن شرط التحرك في الإطار الصحيح.

صحياً: حذار انفعالات وتصرفات خاطئة مع الآخرين تسبب لك مشاكل صحية أنت بغنى عنها.

حظك‌‍ اليوم العقرب الاثنين 25-12-2023

مهنياً: تعيش اجواء مخيبة للامال زعل حزن في هذا اليوم المتقلب كن حذرا جدا ولا تعطي ثقة عمياء لمن لا يستحقها ولا تدخل في نقاشات غير مجدية فلن تكون عاملاً إيجابياً لتبديل بعض الأمور التي تلوح في الأفق كن واقعيا وحكيما في تصرفاتك وخفف من العناد.

عاطفياً: اذا كنت تريد تحسين وضعك العاطفي، عليك بذل جهود أكبر لتحقيق الهدف الذي حددته لنفسك.

صحياً: يجب أن يكون الفراش والوسادة مدروسين طبياً بسبب آلام ظهرك ورقبتك.

حظك‌‍ اليوم القوس الاثنين 25-12-2023

مهنياً: تكون مفاعيل هذا اليوم إيجابية ومميزة جداً تحت تاثيرات المثلث الفلكي الناري بين القمر من الاسد والشمس من برجك ما يجعلك الاقوى بين الابراج في مركزك في شخصيتك وقراراتك كذاك سوف يساهم عامل طارئ في حل بعض العراقيل الصغيرة.

عاطفياً: محاولات الشريك للسيطرة عليك متواصلة، لكنّك لن تكون مقتنعاً بما سيقدّمه من اقتراحات، فكن حذراً.

صحياً: التقلبات الصحية التي أنت عرضة لها سببها إهمالك المتواصل وإرهاق نفسك أكثر من طاقتك.

حظك‌‍ اليوم الجدي الاثنين 25-12-2023

مهنياً: الشمس في موقع غير مساعد حاول ان تتأكد من ملفاتك اوراقك اتصالاتك واغراضك من ناحية ايجابية تاثيرات القمر من الاسد تلطف الاجواء وتجعلك تتصرف بليونة ومرونة كما ان كرمك وجودك وإحسانك إلى الآخرين صفات تميزك وترفع من رصيدك بين الناس، بحيث يكون بانتظارك حدث سعيد يترجم بنجاحاً باهراً.

عاطفياً: المساواة بينك وبين الشريك تكون لمصلحتكما، وهذا ما يعزز الثقة والتفاهم بينكما.

صحياً: لا تؤخر البدء بممارسة الرياضة الصباحية إلى الغد، فخير البر عاجله.

حظك‌‍ اليوم الدلو الاثنين 25-12-2023

مهنياً: يوم معاكس تحت تاثير المثلث الفلكي الناري الذي يسبب وجع راس ومسؤوليات متراكمة وتدخلت من الآخرين لكن وجود كوكب الزهرة في الميزان الهوائي الصديق يحسن أوضاعك المالية مالية م ويفرض عليك وبعض المفاوضات المهمة جدًّا، والتي تتعلّق بممتلكاتك ومكتسباتك.

عاطفياً: تُبدي اهتماماً كبيرًا بالشريك وتطّلع على بعض الامور التي قد تبقي العلاقة على أفضل ما يكون.

صحياً: لا تتسرع في الموافقة على اتباع نظام غذائي قبل أن تدرسه من جوانبه كافة، لأن الندم قد لا يفيدك لاحقاً.

حظك‌‍ اليوم الحوت الاثنين 25-12-2023

مهنياً: خمول وتعب عنوان هذا اليوم الطويل الذي يدعوك إلى الهدوء والابتسامة حاول ان ترتاح ولا تستعجل امورك من ناحية أخرى يبشر هذا اليوم بعلاقات حلوة اجتماعية ومهنية وغيرها تفاءل بالخير وكن مرن أكثر في حواراتك وتصرفاتك مع الآخرين.

عاطفياً: بانتظارك أجواء عاطفية مرضية، ولو انك تعيش تناقضاً بين خياراتك وحياتك العائلية وأعمالك ومسؤولياتك.

صحياً: لا تقدم على أي مشروع ترفيهي كبير وحدك، بل تشارك به مع الآخرين.