انت الأن تتابع خبر هل تشهد مصر شتاء شديد البرودة؟.. الأرصاد تجسم الجدل وتجاوب على السؤال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت هيئة الأرصاد الجوية بالرد على سؤال هل تشهد مصر شتاء شديد البرودة؟، وذلك بسبب أنها تتأثر بظاهرة النينو، وتعد من أبرز الأسئلة التي دارت في ذهن جميع المواطنين في الوقت الحالي، وذلك لأنها من الأشياء الهامة التي يريد أن يعرفها الجميع بشكل مستمر.

هل تشهد مصر شتاء شديد البرودة؟

وأجابت مديرة مركز الاستشعار عن بعد من خلال هيئة الأرصاد الجوية إيمان شاكر عن سؤال هل تشهد مصر شتاء شديد البرودة؟، وذلك لأن مصر بدأ يحدث فيها انخفاض في درجات الحرارة مع نشاط شديد للرياح المثير للرمال والأتربة وهو ما يؤدي لزيادة الإحساس بالبرودة، ومن المرجح أن يستمر نشاط الرياح أمس السبت وهي مثيرة للأتربة.

وهذا بجانب ظهور الأتربة خلال هذا التوقيت من العام وهو من الأشياء الغريبة التي جاءت بسبب التغيرات المناخية وكل الظواهر المتنوعة التي حدثت بسببها، وتوجد العديد من الأخبار المنتشرة حول أن مصر تشهد شتاء هو الأبرد أثناء الفترة الحالية، والهيئة نفت هذا الأمر بشكل تفصيلي وأنه لا يوجد له أي أساس من الصحة.

ظاهر النينو

وأظهرت إيمان شاكر أنه على الرغم من تأثر مصر بظاهر النينو خلال هذا العام، ولكن إن الشتاء لن يكون هو الأكثر برودة، وتم التوضيح أن ظاهر النينو عندما تحدث ينتج عنها زيادة درجة الحرارة داخل المحيطات، وينتج عنها ارتفاع درجة الحرارة الخاصة بالغلاف الجوي كله.

وتم التوضيح أن فصل الصيف ودرجات الحرارة كانت مرتفعة كثيراً في الدور الأوروبية والشرق الأوسط، وهي التي سجلت أرقام غير مسبوقة وينتج عنها شتاء شديد البرودة، وحدوث هذه الظاهرة ينتج عنه شتاء أكثر برودة، وتدل أن متوسط درجات الحرارة بالعالم يكون مرتفع، وأيضاً لا يحدث في جميع دول العالم شتاء بارد، ومصر تشهد درجات حرارة مرتفعة عن معدلاتها الطبيعية.