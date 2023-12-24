انت الأن تتابع خبر لمدة 6 ساعات .. قطع المياه عن هذه الأماكن في القليوبية والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تعاني بعض من المناطق في محافظة القليوبية، من قطع المياه اليوم الأحد 24 ديسمبر 2023، بسبب الأعمال التي يتم القيام بها في الفترة الحالية، بسب العديد من المواقف والتي منها أعمال الصيانة الدورية لرفع كفاءة الخطوط
قطع المياه
وأعلنت شركة المياه والصرف الصحي القليوبية عن قطع المياه لمدة 6 ساعات بداية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً. بسبب أعمال إحلال وتجديد شبكات المياه بمدينة طوخ
أماكن قطع المياه
واضح شركة المياه والصرف الصحي القليوبية أن المناطق التي سيتم فيها قطع المياه عن شارع العمرى وشارع العرجان بمدينة طوخ حيث أنه سوف يتم عودة المياه بعد فور الانتهاء من أعمال الصيانة، التى تستهدف تقديم خدمة جيدة للمواطنين في كافة المناطق، مطالبة المواطنين والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على وسرعة التواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن ١٢٥.