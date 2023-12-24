سويلم يوجه بإعداد خطة متكاملة للتعامل مائيا مع الموسم الصيفى القادم

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أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعا لمناقشة آليات التعامل مع الاحتياجات المائية للزراعة أثناء موجات الحرارة المرتفعة وتلبية الحصص المائية للمحافظات المختلفة خلال الموسم الصيفي المقبل ومناقشة آليات منع الزراعات المخالفة بالمحافظات.

وخلال الاجتماع وجه الدكتور سويلم بقيام أجهزة الوزارة المعنية (مصلحة الري - المركز القومي لبحوث المياه) بإعداد خطة متكاملة للتعامل مائيا مع الموسم الصيفى القادم في ظل ارتفاع درجات الحرارة لتلبية الاحتياجات المائية المختلفة، وتنفيذ خطة تطهيرات الترع بكل دقة قبل موسم أقصى الاحتياجات، ومتابعة تطهير المساقي الخصوصية بالتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة، ومتابعة خطة صيانة البوابات ومنشآت التحكم ونهو المنشآت ذات الأولوية منها قبل شهر أبريل ٢٠٢٤، لضمان توصيل المياه لكافة المنتفعين.

كما شدد الدكتور سويلم على عمل محاضر مخالفات للمساحات المنزرعة بأي من المحاصيل المخالفة، وتحرير محاضر تبديد المياه لهذه المساحات، كما وجه بمتابعة المساحات المنزرعة بالمخالفة يوميا باستخدام صور الأقمار الصناعية عن طريق مركز المعلومات التابع للوزارة لإزالتها بمعرفة إدارات الري بالمحافظات وأجهزة وزارة الزراعة المختصة.

كما أكد الدكتور سويلم على ضرورة التنسيق التام مع أجهزة وزارة الزراعة لتنفيذ قرارات الإزالة الفورية للمشاتل والمساحات المنزرعة بالبدار في غير مواقع القرار التي يسمح بزراعة الأرز بها.

تم عقد الاجتماع بحضور كل من المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الري، والمهندس وليد حقيقى رئيس قطاع التخطيط والدكتور جمال القصار مدير معهد بحوث إدارة المياه، والمهندس نبيل نصيف رئيس الإدارة المركزية لتوزيع المياه، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى، والمهندس محمد صبرى بالمكتب الفني للوزير.