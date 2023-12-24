سويلم يتابع آليات التعامل مع الإحتياجات المائية للزراعة خلال الموسم الصيفى المقبل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 24 ديسمبر 2023 01:33 مساءً - الدكتور سويلم يوجه بالآتى :

- إعداد خطة متكاملة للتعامل مائيا مع الموسم الصيفى القادم في ظل إرتفاع درجات الحرارة

- تنفيذ خطة تطهيرات الترع قبل موسم أقصى الإحتياجات ، ومتابعة تطهير المساقي بالتنسيق مع وزارة الزراعة

- متابعة خطة صيانة البوابات ومنشآت التحكم ، ونهو المنشآت ذات الأولوية منها قبل شهر أبريل ٢٠٢٤

- عمل محاضر مخالفات للمساحات المنزرعة بأي من المحاصيل المخالفة ، وتحرير محاضر تبديد المياه لهذه المساحات

- متابعة يوميه للمساحات المنزرعة بالمخالفة بإستخدام صور الأقمار الصناعية لإزالتها

- التنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة لتنفيذ قرارات الإزالة الفورية للمشاتل والمساحات المنزرعة بالبدار بالمخالفة

عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمناقشة آليات التعامل مع الإحتياجات المائية للزراعة أثناء موجات الحرارة المرتفعة وتلبية الحصص المائية للمحافظات المختلفة خلال الموسم الصيفى المقبل ، ومناقشة آليات منع الزراعات المخالفة بالمحافظات .

وخلال الإجتماع .. وجه الدكتور سويلم بقيام أجهزة الوزارة المعنية ( مصلحة الرى - المركز القومي لبحوث المياه ) بإعداد خطة متكاملة للتعامل مائيا مع الموسم الصيفى القادم في ظل إرتفاع درجات الحرارة لتلبية الإحتياجات المائية المختلفة ، وتنفيذ خطة تطهيرات الترع بكل دقة قبل موسم أقصى الإحتياجات ، ومتابعة تطهير المساقي الخصوصية بالتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة ، ومتابعة خطة صيانة البوابات ومنشآت التحكم ونهو المنشآت ذات الأولوية منها قبل شهر أبريل ٢٠٢٤ ، لضمان توصيل المياه لكافة المنتفعين .

كما شدد الدكتور سويلم على عمل محاضر مخالفات للمساحات المنزرعة بأى من المحاصيل المخالفة ، وتحرير محاضر تبديد المياه لهذه المساحات ، كما وجه سيادته بمتابعة المساحات المنزرعة بالمخالفة يوميا بإستخدام صور الأقمار الصناعية عن طريق مركز المعلومات التابع للوزارة لإزالتها بمعرفة إدارات الري بالمحافظات وأجهزة وزارة الزراعة المختصة .

كما أكد الدكتور سويلم على ضرورة التنسيق التام مع أجهزة وزارة الزراعة لتنفيذ قرارات الإزالة الفورية للمشاتل والمساحات المنزرعة بالبدار في غير مواقع القرار التي يسمح بزراعة الأرز بها .

تم عقد الاجتماع بحضور كل من السيد المهندس/ محمد صالح رئيس مصلحة الرى ، والسيد المهندس/ وليد حقيقى رئيس قطاع التخطيط ، والسيد الأستاذ الدكتور/ جمال القصار مدير معهد بحوث إدارة المياه ، والسيد المهندس/ نبيل نصيف رئيس الإدارة المركزية لتوزيع المياه ، والسيد المهندس/ محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى ، والسيد المهندس/ محمد صبرى بالمكتب الفني للسيد الوزير .