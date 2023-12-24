درع وزارة الأوقاف لإمام الحرم النبوي تقديرًا لجهوده في خدمة القرآن الكريم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 24 ديسمبر 2023 01:33 مساءً - في إطار التعاون بين وزارة الأوقاف المصرية ووزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، والتي تأتي في إطارها زيارة إمام الحرم النبوي فضيلة الشيخ/ عبد الباري بن عواض الثبيتي لجمهورية مصر العربية، أهدى معالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف فضيلة الشيخ/ عبد الباري بن عواض الثبيتي إمام الحرم النبوي الشريف درع وزارة الأوقاف المصرية تقديرًا لجهوده في خدمة القرآن الكريم.

من جانبه أعرب فضيلة الشيخ/ عبد الباري بن عواض الثبيتي إمام الحرم النبوي الشريف سعادته الغامرة بوجوده في بلده الثاني مصر ، التي خرَّجت الأفذاذ وكبار العلماء على مستوى العالم الإسلامي ، سائلًا الله (عز وجل) أن يحفظ فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وأن يبارك في جهود وزارة الأوقاف وفي الإنجازات العظيمة في خدمة القرآن الكريم ، فإنجازات الأوقاف المصرية في خدمة القرآن الكريم تتحدث عن نفسها ، فقد ارتقى وزير الأوقاف بأهل القرآن وخدمة حفظته ارتقاء كبيرًا جدًا.