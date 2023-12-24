أخبار مصرية

درع وزارة الأوقاف لإمام الحرم النبوي تقديرًا لجهوده في خدمة القرآن الكريم

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 24 ديسمبر 2023 01:33 مساءً - في إطار التعاون بين وزارة الأوقاف المصرية ووزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، والتي تأتي في إطارها زيارة إمام الحرم النبوي فضيلة الشيخ/ عبد الباري بن عواض الثبيتي لجمهورية مصر العربية، أهدى معالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف فضيلة الشيخ/ عبد الباري بن عواض الثبيتي إمام الحرم النبوي الشريف درع وزارة الأوقاف المصرية تقديرًا لجهوده في خدمة القرآن الكريم.

من جانبه أعرب فضيلة الشيخ/ عبد الباري بن عواض الثبيتي إمام الحرم النبوي الشريف سعادته الغامرة بوجوده في بلده الثاني مصر ، التي خرَّجت الأفذاذ وكبار العلماء على مستوى العالم الإسلامي ، سائلًا الله (عز وجل) أن يحفظ فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وأن يبارك في جهود وزارة الأوقاف وفي الإنجازات العظيمة في خدمة القرآن الكريم ، فإنجازات الأوقاف المصرية في خدمة القرآن الكريم تتحدث عن نفسها ، فقد ارتقى وزير الأوقاف بأهل القرآن وخدمة حفظته ارتقاء كبيرًا جدًا.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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