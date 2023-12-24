إحباط محاولة تهريب أقراص مخدرة بـ 25.5 مليون جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 24 ديسمبر 2023 02:36 مساءً - أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باحتواء إحدى الحاويات القادمة من خارج البلاد إلى ميناء العين السخنة، مشمولها المستندى"أثاث" مشحونة بمعرفة إحدى الشركات الكائنة بمحافظة الشرقية، على كمية كبيرة من العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية والأدوية المهربة.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية تم تفتيش الحاوية فى حضور "وكيل عن صاحب الشركة" وعثر بداخلها على (23072 قرص مخدر - 158760 قرص مؤثر - 5670 قرص أدوية - 8130 أمبول دوائى).

كما نجحت الأجهزة الأمنية فى تحديد وضبط العناصر الإجرامية القائمة على جلب تلك الحاوية (4 أشخاص "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول ولأحدهم معلومات جنائية") وبحوزتهم (سيارتين – مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية").

هذا وتقدر القيمة المالية للأقراص المخدرة المضبوطة بـ (25,700,000 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك، إدراكاً من أجهزة وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات، حفاظاً على النشء والشباب، وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة، وإحباط محاولات جلب وتهريب تلك المواد من خلال إحكام الرقابة على المنافذ الشرعية، للحيلولة دون استخدام التشكيلات العصابية لتلك المنافذ لجلب المواد المخدرة.