"تعليم القاهرة": عقد امتحان مواد المستوى الرفيع لطلاب الثالث الإعدادي أول يناير

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أحمد جودة - القاهرة - وجه مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بعقد امتحان مواد المستوى الرفيع لطلاب الصف الثالث الإعدادي في يومي 2 و3 يناير قبل بدء امتحانات الصف الثالث الإعدادي، كما سيتم امتحان المواد خارج المجموع وفق ظروف كل ادارة تعليمية.



وكان قد اعتمد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسى 2023 /2024، حيث تجرى الامتحانات خلال الفترة من ٢ يناير إلى ٢٤ يناير ٢٠٢٤.

وشدد محافظ القاهرة على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية قبل وأثناء الامتحانات، حرصًا على صحة وسلامة الطلاب، وتقديم كل التيسيرات اللازمة لأداء الطلاب امتحاناتهم فى سهولة ويسر.

وأشار أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إلى أن طلبة وطالبات الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي وما يعادله سيؤدون الامتحانات في الفترة من الثلاثاء ٢ يناير حتى الأربعاء ١٠ يناير، وامتحانات النقل الإعدادي العام والرياضي والمهنى، وما يعادله فى الفترة من الثلاثاء ٩ يناير حتى الإثنين ١٥ يناير.

وامتحانات الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية من الأربعاء ١٧ يناير حتى الأربعاء ٢٤ يناير، وامتحانات النقل للتعليم الفني من الثلاثاء ٩ يناير حتى الأربعاء ٢٤ يناير، وامتحانات النقل للتعليم الثانوي وما يعادلها من الأحد ١٤ يناير إلى الأربعاء ٢٤ يناير.

وأشار مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى أن الامتحانات ستتوقف أيام ٦، و٧، و٨ يناير ٢٠٢٤ (أعياد الميلاد)، ويوم السبت الموافق ٢٠ يناير ٢٠٢٤ عيد الغطاس.

