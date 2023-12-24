نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة: رفع إشغالات وتعديات المحال والباعة بشوارع إمبابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شنت محافظة الجيزة من خلال حي إمبابة حملات مكبرة لرفع تعديات واشغالات الباعة الجائلين والمحال والمنشأت التجارية وضبط مركبات التوك توك المخالفة التي تعيق حركة المواطنين بشوارع العامل الأول والجيش والقومية مما ساهمت في تحقيق الانضباط بالشارع.

وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتنفيذ حملات مكبرة، لمنع إشغالات ومخالفات المقاهي والمطاعم والمحال، لتحقيق السيولة المرورية، وتحقيق الانضباط بالشارع.

كما شدد محافظ الجيزة على مواصلة شن الحملات وعدم السماح بالتعدي على أرصفة المشاة والطريق العام على مدار اليوم.

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