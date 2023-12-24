مستشار الرئيس للصحة: لم نرصد متحور كورونا الجديد حتى الآن في مصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 24 ديسمبر 2023 10:29 مساءً - متحور كورونا، أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أنه حتى الآن لم يسجل رسميا أي إصابة بالمتحور الجديد لكورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": لم نرصد المتحور الجديد لكورونا في مصر.

أعراض المتحور الجديد لكورونا

وتابع: "المتحور الجديد لكورونا ممكن يجي مصر ولكن لحد دلوقتي لم يسجل ولم يتم رصده، والفيروسات التنفسية تشهد نفس الأعراض التهاب في الزور ورشح وعطس وتكسير في الجسم وارتفاع درجات الحرارة، والتهاب في الشعب الهوائية وزيادة في أعراض الحساسية أو التهاب في الرئة، ولكن معظم الحالات تتراوح ما بين البسيطة والمتوسطة ولا تحتاج إلي دخول المستشفيات".

حالات الوفيات بالجهاز التنفسي

وأكد: أنه لم تسجل أي حالة وفاة حتى الآن بالتهاب الجهاز التنفسي.

عدد الإصابات بكوفيد 19

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في تقريرها الأسبوعي عن الانتشار الوبائي أن عدد الإصابات بـكوفيد-19 (كورونا) في جميع أنحاء العالم ارتفع بنسبة 52% في 28 يومًا مقارنة بالأيام الـ28 السابقة.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه في نفس هذه الفترة تم الإبلاغ عن 850 ألف حالة إصابة جديدة.

وأضافت في تقريرها أنه “على الصعيد العالمي، ارتفع عدد الحالات الجديدة بنسبة 52% خلال فترة 28 يومًا من 20 نوفمبر إلى 17 ديسمبر الجاري”.

وفي وقت سابق من هذا الشهر أعلنت المنظمة أن فيروس كورونا المستجد تكيف مع الإنسان، ومع ذلك هو مستمر في التحور.