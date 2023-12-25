حظك اليوم.. توقعات الابراج الثلاثاء 26-12-2023

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 25 ديسمبر 2023 08:31 صباحاً - حظك‌‍ اليوم الحمل الثلاثاء 26-12-2023

مهنياً: يوم ينذر بالاسوا يحمل نوع من انواع الصدامات فتمالك أعصابك التحفظ هو ير النجاح فلا تعطي اسرارك لمن لا يحفظها كن صبوراً جداً في التعامل مع الآخرين، وعصبيتك الزائدة تضعك في مواجهة غير مجدية مع الزملاء وتوتر العلاقة.

عاطفياً: سوء التفاهم مع الشريك إلى زوال، ويفضَّل أن تأتي المعالجات هادئة ومنطقية لكي يتم دراستها بهدوء والخلوص إلى النتائج المرجوة.

صحياً: تجنّب قدر الإمكان الناس السلبيين وأصحاب النيات السيئة أو من يؤثرون في نفسيتك سلباً.

حظك‌‍ اليوم الثور الثلاثاء 26-12-2023

مهنياً: يسهّل هذا اليوم أمامك الاتصالات ويدعوك إلى التصرف بهدوء وتحفظ، حاول ان تضع النقاط على الحروف وان تستعمل لغة الحوار لكي لا تخرج بخسارة ولا سيما أنك تبدو متحمّساً جدّاً وقد تسرّع الخطى باتجاه بلورة مشروع شخصي.

عاطفياً: يقوى الوهج العاطفي ويتحوّل الاهتمام إلى بعض الأولاد والقضايا العائلية، والى مسائل الحمل والولادة والتفكير في المستقبل.

صحياً: عليك أن تكون متزناً ومعتدلاً في طعامك والتقيد بالإرشادات الطبية.

حظك‌‍ اليوم الجوزاء الثلاثاء 26-12-2023

مهنياً:قد تبدل الصدف حياتك وسعادة كبيرة قد تعيشها اليوم أخبار ساره مصالحات تفتح ابواب مؤديةةالى امل مستقبلي أجواء مريحة لطرح أفكار متطورة أمام أرباب العمل، حاول الاستفادة من ذلك ولا تفوّت الفرصة الذهبية المتاحة أمامك اليوم.

عاطفياً: قد يكون تغاضي الشريك عن تهوّرك، هو المرحلة الهادئة قبل الانفجار، وهنا يفرض الحذر نفسه والتفكير ملياً في قد يستجد ويؤدي إلى الأسوأ.

صحياً: التشنّج في الأعصاب الذي ينتابك بين حين وآخر قد يصيبك بالكآبة وبالشعور بعدم إيجاد الحل المناسب.

حظك‌‍ اليوم السرطان الثلاثاء 26-12-2023

مهنياً: الاكثر تعبا في هذا اليوم ما يجعلك ترتكب أخطاء دون قصد مما يجعل الاضواء مشلطة عليك يون للارباك والضغوط فلا تدخل في مواجهات لا تلزم احتمال مشكلة قديمة إلى الواجهة كأن تتعرقل بعض المساعي من أجل شهادة تطلبها أو إثباتات أو أوراق رسمية.

عاطفياً: أخرج والشريك للقاء الناس وللتعارف ولا سيّما في هذا اليوم الربيعي بامتياز الذي يشجع على الخروج والاستمتاع.

صحياً: لا تتردد في اصطحاب العائلة إلى أحضان الطبيعة والاستمتاع بكل لحظة في أحضانها.

حظك‌‍ اليوم الاسد الثلاثاء 26-12-2023

مهنياً: المور جيدة جدا الحظوظ مساعدة لكل جديد وخاصة على الصعيد الاجتماعي فانت مرغوب ولديك مركز مهم يخولك الوصول الى اهدافك فتتاح لك فرص كثيرة وتقوم بسفر ربما، أو تتلقى زيارة من آتين من الخارج يحملون إليك مفاجآت سارّة تنقلك إلى عالم آخر.

عاطفياً: عليك الهدوء وتجنّب التحديات والتغيرات وعدم الاستسلام لليأس، بل حافظ على معنوياتك العالية للتقدم بخطى ثابتة نحو الأمام.

صحياً: امنح نفسك المزيد من الاسترخاء والراحة ولن تكون إلا سعيداً ومرتاحاً.

حظك‌‍ اليوم العذراء الثلاثاء 26-12-2023

مهنياً: يوم مالي بامتياز لكنه لا يعني انه باستطاعتك ان تزيد من مصاريفك على امور غير ضرورية يوم يعطيك طاقة كبيرة وخيارات مهمّة ومصيرية تتخذها وقد تكون لها تداعيات إيجابية تسجّل في مصلحتك على المدى المنظور.

عاطفياً: طريقتك المميزة في الإقناع تحيّر الشريك، فيصبح متخوّفاً من فرض ضغوط غير معلنة عليه لتحقيق أهدافك ومشاريعك.

صحياً: حاول قدر المستطاع الابتعاد عن الأجواء السلبية والكئيبة التي تطوقك هذا اليوم.

حظك‌‍ اليوم الميزان الثلاثاء 26-12-2023

مهنياً: لا يزال القمر يتنقل في برجك ما يجعل معنوياتك مرتفعة فتدور عن حلول بديلة في هذا اليوم الجيد فيقوى النشاط المهني وتنجح محاولتك لتوضيح غايتك وأهدافك، وتحقق ما كنت تطمح إليه منذ مدة طويلة وتتقدم بأشواط إلى الأمام.

عاطفياً: تسامح مع الشريك لأنه عفوي وطيّب القلب، ولا تتركه يدفع الثمن إذا تصلّبت في موقفك لأنك ستكون الخاسر الأكبر.

صحياً: نتيجة وقوعك تحت ضغوط نفسية مصدرها العمل، قد تشكو تشنجاً في الأعصاب.

حظك‌‍ اليوم العقرب الثلاثاء 26-12-2023

مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن نزاعات محتملة قد ينتابك الضيق من بعض التصرفات غير المنطقية مما يجعلك عصبيا بحق المحيط تمالك أعصابك واهدا لان الأوضاع معرقلة تتحدث عن وضع مهني متقلب وانشغالات كثيرة .

عاطفياً: تعرف ازدهاراً عاطفياً يتناغم مع الازدهار المادّي، وقد تقيم علاقة بشخص قادر على دعمك في الناحية العاطفية والوقوف إلى جانبك في أصعب الظروف.

صحياً: قد تصاب بارتفاع مفاجئ في ضغط الدم بسبب عصبيتك الزائدة وانفعالك القوي.

حظك‌‍ اليوم القوس الثلاثاء 26-12-2023

مهنياً: يوم جيد يجعلك تتولى القيادة في القرارا في امورك العملية وحتى في امورك الشخصية فانت مسؤول في محيطك وتعطي اوامر ايجابية وتعقد اتفاقاً له علاقة بالجمال والفن والذوق، وتلزم عملك وواجباتك ولا تكون كثير التذمر، وتخفف من مطالبك التعجيزية نوعاً ما.

عاطفياً:عليك أن تعرف كيف تتأقلم مع طباع الحبيب إن أردت الاستمرار في العلاقة الناجحة معه إلى أجل غير مسمى.

صحياً: تشتهر في محيطك بحبك لممارسة الرياضة وتستمر في هذا الاتجاه وتشجع الآخرين على التمثل بك.

حظك‌‍ اليوم الجدي الثلاثاء 26-12-2023

مهنياً: يوم متقلب يجعل مزاجك متعكر تجنب المسؤوليات الإضافية وانتبه للعمل ونظم وقتك واعتمد على إبتسامتك وثقتك بالنفس ولا تكن سلبي لأن كثرة التفكير السلبي لها انعكاسات سلبية على الصعيد العملي، فحاول أن تكون أكثر تركيزاً لتقديم أداء أفضل في مجالك المهني.

عاطفياً: جميع الظروف مناسبة للانفتاح على الآخرين، تُتاح لك عندئذٍ فرص عديدة لتحسين العلاقة بالشريك وتطويرها وتخليصها من الشوائب.

صحياً: قد تواجه اضطراباً جسدياً ناتجاً من قلة النوم وعدم الارتياح النفسي.

حظك‌‍ اليوم الدلو الثلاثاء 26-12-2023

مهنياً: تبحث عن حلول تفاوض تحلل في هذا اليوم الهوائي الذي يخدم مصالحك ما يجعلك تحسم القضايا العالقة وتشيطر على أوضاعك وتكون مرتاحا من العون الذي حظيت به أخيراً يتيح لك التخطيط بشكل أفضل لضمان المستقبل بكل تفاصيله، والتخطيط بهدوء لمشاريع جديدة ومفيدة.

عاطفياً: إذا استنفدت الوسائل في معالجة الخلل في العلاقة، فقد تضطر إلى اعتماد استراتيجية جديدة مع الشريك ترى أنها المفيدة في ترسيخ أسس العلاقة مستقبلياً.

صحياً: حاول استعادة قوتك المنيعة وعد إلى حياتك اليومية المعتادة.

حظك‌‍ اليوم الحوت الثلاثاء 26-12-2023

مهنياً: تناقش للوصول إلى أفضل الحلول وترفع رصيدك وتوضع أعمالك في مكانها الصحيح وتنتفض على أمر أُخفي عنك أو على سرّ لم تطّلع عليه، وتناقش أمراً جديّاً جدّاً يتوقف مصيرك على نتائجه.

عاطفياً: يتحسّن الجو بشكل كبير ويكون اليوم مناسباً جدّاً للارتباط وللوقوع في الحب ولبدء صفحة جميلة من العلاقة العاطفية المميزة.

صحياً: تختفي التوتّرات ويصبح بالإمكان التطرّق إلى المواضيع المهمّة من دون الوقوع في مطبّات الجدال.