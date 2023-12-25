انت الأن تتابع خبر نهاية مسيرة عمرو أديب الإعلامية.. يكشفها ويفجر مفاجأة خاصة بمحطته الأخيرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدرت نهاية مسيرة عمرو أديب الإعلامية التريند في الساعات الأخيرة الماضية السوشيال ميديا، وأكد أن برنامج الحكاية يحصل كل عام على الكثير من الجوائز في الاستفتاءات التي تحدث في نهاية كل عام، وذلك لأنه من البرامج الاجتماعية التي تقدم كل ما يحدث في الشارع المصري بشكل عام.

عمرو أديب وقناة إم بي سي مصر

وتحدث عن نهاية مسيرة عمرو أديب الإعلامية خلال تقديمه برنامج الحكاية الذي يبث على قناة إم بي سي مصر الفضائية، وقال “الحكاية أفضل برنامج، وأفضل مذيع، وmbc مصر أفضل قناة في استفتاء وشوشة، الإعلانات والمشاهدات من أهم الدلائل على نجاح البرنامج”.وأضاف أديب قائلاً “مُشاهد برنامج الحكاية من العيار الثقيل، وليس سهلاً، ومطلعا على الأحداث، وفي نفس الوقت متميز؛ لأنه لا يتلقى نفس المحتوى الذي يتابعه المشاهدون في البرامج الأخرى، البعض يرفض أن يفصح أنه يشاهد برنامجي، مشاهد البرنامج ده من النوع الناقد الذكي اللي بيقارن، وحتى لو ما بتحبنيش ولا بتحب البرنامج؛ بنحرص إن البرنامج يكون له فائدة، وهدفنا التأثير”.

نهاية مسيرة عمرو أديب الإعلامية

وأعلن الإعلامي عمرو أديب عن المحطة التلفزيونية التي سوف يختم فيها مسيرته في عالم الإعلامي وتقديم البرامج، وقال أنه من ضمن آماله في الإعلام هو أن ينهي مسيرته الإعلامية في مجموعة كبير، وتعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وهي مجموعة قنوات إم بي سي مصر.

وقال عمرو أديب أن الكثير من الأشخاص يحاولون إقناعه أنه يقدم في موسوعة جينيس لأنه أكثر مذيع قدم ساعات عمل على الهواء، وعلق قائلاً “بس أنا مش بتاع الحاجات دي”.