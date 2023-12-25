انت الأن تتابع خبر لأكثر من 19 ساعة .. قطع المياه عن هذه المناطق في المنوفية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تشهد بعض من المناطق في محافظة المنوفية، من قطع المياه اليوم الأثنين 25 ديسمبر 2023، بسبب الأعمال التي يتم القيام بها في الفترة الحالية، بسب العديد من المواقف والتي منها أعمال الصيانة الدورية لرفع كفاءة الخطوط

وأعلنت شركة المياه والصرف الصحي المنوفية عن قطع المياه لمدة 20 ساعة بداية من الساعة الواحدة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساءً. بسبب أعمال الغسيل الدورى للخزانات والشبكات بالإضافة إلى إصلاح عطل بخط الصرف الصحى

أماكن قطع المياه

وأضافت شركة المياه والصرف الصحي المنوفية أن المناطق التي سيتم فيها قطع المياه عن شبرا بخوم – وبقسا – منشية العرب – بره العجوزه بمركز قويسنا حيث أنه سوف يتم عودة المياه بعد فور الانتهاء من أعمال الصيانة، التى تستهدف تقديم خدمة جيدة للمواطنين في كافة المناطق، مطالبة المواطنين والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على وسرعة التواصل مع غرفة عمليات الخط الساخن ١٢٥.