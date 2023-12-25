حسام البدرى يشيع جثمان والدته من مسجد السلام بمدينة نصر ظهر اليوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 25 ديسمبر 2023 11:28 صباحاً - يشيع حسام البدري، المدير الفنى الأسبق لمنتخب مصر والنادى الأهلى، جثمان والدته ظهر اليوم الاثنين من مسجد السلام بمدينة نصر، على أن يقام العزاء بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس الأربعاء المقبل.

وتوفيت والدة حسام البدري، اليوم، ونعى النادى الأهلى فى بيان رسمى عبر حسابه على فيس بوك، الفقيدة مقدماً خالص عزاء مجلس الإدارة وجميع قطاعات القلعة الحمراء للبدري فى وفاة والدته، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته.

وفى وقت سابق، عاد حسام البدرى المدير الفني لفريق الزوراء العراقى إلى القاهرة في زيارة لمدة 3 أيام للاطمئنان على والدته لإصابتها بوعكة صحية أدت لدخولها العناية المركزة.

وحرص حسام البدرى على العودة إلى القاهرة في زيارة لمد 3 أيام للاطمئنان على صحتها قبل التوجه إلى الكويت، لارتباط الزوراء بمباراة العربى الكويتى في كأس الاتحاد الآسيوى والتي انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله.

جدير بالذكر أن حسام البدرى أدار اللقاء من على دكة البدلاء رغم إصابته بوعكة صحية شديدة، وساعده أحمد صديق المدرب المساعد بالجهاز الفنى فى إعطاء التعليمات للاعبين.