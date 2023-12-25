وزيرة الهجرة تشارك في قداس عيد الميلاد المجيد للأقباط الكاثوليك بكاتدرائية العذراء مريم

أحمد جودة - القاهرة - بدعوة من بطريرك الإسكندرية للاقباط الكاثوليك بمصر..

السفيرة سها جندي تهنئ الأقباط الكاثوليك بالخارج والداخل بمناسبة عيد الميلاد المجيد

بدعوة من البطريرك إبراهيم إسحاق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك بمصر، شاركت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في قداس عيد الميلاد المجيد، بكاتدرائية العذراء مريم في مدينة نصر، وذلك بحضور ممثل عن السيد رئيس الجمهورية، ووزراء سابقين وعدد من رجال الدولة والشخصيات العامة.

وهنأت السفيرة سها جندي أبناء مصر بالخارج والداخل من الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد المجيد والكريسماس، متمنية أن يكون عيدا سعيدا على جميع الأقباط الكاثوليك والمصريين جميعا، وأن تعود هذه المناسبة الغالية على مصر بكل الخير والازدهار والنماء.

وأكدت السيدة الوزيرة أننا نجدد العهد في مثل هذه المناسبات بأن نعمل جميعا على تحقيق المزيد من التقدم لوطننا الحبيب، مشيرة إلى أن مصر بلد عَلّم الدنيا المحبة والتسامح، فعلى أرضه تتعانق الأديان، وتلتقي الحضارات، وفي كل حدث تاريخي كان المصريون صفا واحدا، ليبقى الوطن وحده قبلتهم في الشدائد، وهذا سر تفرد الشخصية المصرية، عبر التاريخ.