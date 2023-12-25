برلمانية تطالب بطرح البلطي والبوري من مزارع الدولة للمستهلك دون وسيط: تمثل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 25 ديسمبر 2023 01:37 مساءً - استعرضت النائبة الدكتورة هالة كمال عبد الجابر عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة المقدم منها بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول الثروة السمكية، وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن. وطالبت هالة كمال بإيجاد حلول لمواجهة ارتفاع الأسعار، وذلك من خلال منع تصدير سمك البلطي لأنه يمثل الطبقة الشعبية والمتوسطة في مصر والتوسع فى تصدير أسماك الدينيس والقاروس وكل الأسماك الفاخرة.

طرح البلطي والبوري من مزارع الدولة للمستهلك دون وسيط

وأشارت النائبة فى طلب المناقشة، إلى أن الثروة السمكية في مصر واحدة من أهم مصادر الدخل القومي وكذلك مصدر من مصادر البروتين الآمن والذي يوفر الاحتياجات الغذائية داخليا وينمي صناعات أخرى بجانبه.

منع تصدير سمك البلطي

وذكرت أن مصر تستهلك حوالى ٢ مليون ونصف مليون طن أسماك سنويا، واحد ونصف مليون طن مزارع سمكية و400 ألف طن مصايد طبيعية ( بحار- بحيرات - أنهار )، 400 ألف طن استيراد من الخارج أغلبهم أسماك ماكريل وجمبرى وسبيط وأسماك متنوعة.

وشددت على ضرورة الاهتمام بالمصايد الطبيعية والاهتمام بالصياد وقطاع الصيد للعمل على معرفة النقص الحاد فى المصائد الطبيعية (البحار، البحيرات، الأنهار) والعمل مع الغرف التجارية فى طرح الأسماك الشعبية وهي البلطي والبوري بدون وسيط من المزارع المملوكة للدولة إلى المستهلك مشددة على أن دور وزارة التموين فى الرقابة على الأسعار.