تصنيف الاسكواش.. على فرج ينهى عام 2023 في الصدارة بـ 30 أسبوعاً

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 25 ديسمبر 2023 01:38 مساءً - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف العالمي الجديد والأخير للاعبي خلال شهر ديسمبرالجاري، وواصل البطل المصري على فرج لاعب وادي دجلة سيطرته على صدارة التصنيف العالمي للأسبوع الـ 30 على التوالي والـ188 في تاريخه.

كما تقدم علي أبو العينين 3 مراكز ليصل للمركز رقم 18.

تصنيف رجال الاسكواش

1ـ علي فرج

2ـ البيروفي دييجو إلياس

3ـ النيوزيلندي بول كو

4ـ مصطفى عسل

5ـ الإنجليزي محمد الشوربجي

6ـ كريم عبد الجواد

7ـ مازن هشام

8ـ الإنجليزي مروان الشوربجي

9ـ طارق مؤمن

10ـ الويلزي جويل مكين