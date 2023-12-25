معبر رفح يستقبل 44 مصابا ومرافقًا فلسطينيًا للعلاج بمستشفيات فى شمال سيناء

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 25 ديسمبر 2023 01:38 مساءً - استقبل معبر رفح البرى بشمال سيناء، اليوم الإثنين 44 مصابا ومرافقًا فلسطينيًا، من مستشفيات قطاع غزة، للعلاج فى مستشفيات شمال سيناء وعدد من مستشفيات المحافظات.

وقال مصدر طبى مسؤول - فى تصريحات اليوم - أن المعبر استقبل 24 جريحًا فلسطينيًا و20 مرافقًا، حيث تم نقلهم بسيارات إسعاف مجهزة للعلاج إلى مستشفيات العريش العام والشيخ زويد والاسماعلية وبورسعيد والسويس والقاهرة والمستشفى الفرنسى العائم فى ميناء العريش البحرى لتلقى العلاج اللازم .

وأضاف المصدر أن إصابات الجرحى الفلسطينيين ؛تنوعت ما بين جروح وكسور وشظايا وإصابات بالرأس والعين والجسد، وتم نقلهم من مستشفيات قطاع غزة إلى معبر رفح البرى بشمال سيناء عن طريق سيارات إسعاف فلسطينية.