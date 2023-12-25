نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة تواصل أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع الأربعين بحي بولاق الدكرور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل محافظة الجيزة تنفيذ خطة رفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي بولاق الدكرور بالمتابعة الدورية لنسب التنفيذ لأعمال رفع كفاءة وتطوير الشوارع المدرجة ضمن خطة المحافظة لتحسين حركة سير المواطنين والالتزام بالجدول الزمني المحدد لها.

وأشار إلى أنه تم البدء في تنفيذ خطة رفع كفاءة وتطوير ورصف شارع الاربعين بطول ١ كم وهو أحد الشوارع الحيوية والرابطة بين شارعي الثلاثيني والمساكن بحي بولاق الدكرور.

ولفت إلى أنه تم تمهيد طبقة الطريق وتعديل المناسيب الخاصة بالشارع إلى جانب إجراء أعمال رفع كفاءة وتحسين ودعم خدمات المرافق الموجودة بالشارع من مياه الشرب والصرف الصحي والغاز الطبيعي والكهرباء قبل تنفيذ أعمال الرصف وذلك لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكلف محافظ الجيزة رئيس حي بولاق الدكرور بالتعامل الحازم حيال التعديات على الطريق العام وأرصفة المشاة من قبل المقاهي والكافيهات والمحال والمنشأت التجارية وتحقيق الإنضباط بالشارع وإزالة البروز التابعة للمحال المتعدية علي خط التنظيم في اطار أعمال رفع كفاءة الطريق والاستفادة بالمسطح العام له.

كما شدد المحافظ على الاستجابة للشكاوي الواردة من المواطنين وتكثيف حملات رفع الإشغالات بشارع الأربعين بالتعاون مع شرطة المرافق ومتابعه الالتزام بمواعيد غلق المحال العامة وترشيد استهلاك الكهرباء واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وفي ذلك الإطار أسفرت الحملات عن غلق وتشميع ٥ محال مخالفة ورفع ٥٠٠ حاله تعدي واشغال بشارع الأربعين مع التواجد الدوري لأجهزة الحي لضمان تحقيق الانضباط بالشارع.

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