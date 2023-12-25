نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الأطباء" تدعو النقابيين السابقين لمناقشة مشروع قانون المنشآت الطبية الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت نقابة أطباء مصر إنها تلقت طلبًا موقعًا من نقابيين سابقين وأطباء مهتمين بالشأن النقابي بعددهم مائتي طبيب بشأن رفض مشروع قانون المنشآت الطبية الخاصة وتضمنت بعض الملاحظات على مشروع القانون.

توجهت النقابة العامة للنقابيين السابقين والمهتمين من الأطباء بدعوة للاجتماع بدار الحكمة بالقاهرة يوم الثلاثاء الموافق 26 ديسمبر 2023- في تمام الساعة السادسة مساءً لمناقشة أوجه القصور في مشروع القانون وكافة الملاحظات والإسهام في المشاركة الفعالة في رفض مشروع القانون وتوحيد الصف في الدفاع عن الصالح العام وصالح الأطباء.