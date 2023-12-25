نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حملات مكبرة بشارع عثمان محرم بالطالبية لمنع التعدي على الطريق العام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة شكوى المواطنين بشارع عثمان محرم بالطالبية، بتعدي محل تجاري على أرصفة المشاة والطريق العام ووضع إستاندات المعروضات والبضائع في نهر الطريق الأمر الذي يعيق حركة سير المواطنين.

وقد كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي الطالبية بسرعة فحص الشكوى والتعامل معها ومنع التعدي على الطريق العام مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وفي ذلك الإطار قامت محافظة الجيزة من خلال حي الطالبية بتوجيه حملة على شارع عثمان محرم والموقع محل الشكوى أسفرت عن رفع الإشغالات من الطريق العام مع غلق المحل واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وشدد محافظ الجيزة على رئيس حي الطالبية بالمتابعة الدورية للموقع محل الشكوى لضمان عدم عودة الإشغالات مع تكثيف حملات منع الوقوف العشوائي للمركبات والانتظار بالجزر الوسطى للطريق لعدم التأثير على الحركة المرورية.

رفع الإشغالات

رفع الإشغالات

رفع الإشغالات

رفع الإشغالات

رفع الإشغالات

رفع الإشغالات

رفع الإشغالات