رئيس قناة السويس: تعاقدنا مع شركات لإقامة مشروعات لتصنيع الهيدروجين الأخضر

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 25 ديسمبر 2023 05:35 مساءً - أعلن وليد جمال، رئيس المنطقة الاقتصادية لهيئة قناة السويس، أن هناك تعاقدات مع شركات على مشروعات لتصنيع الهيدروجين الأخضر وتم إعداد البنية التحتية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة طلعت السويدي، أثناء مناقشة مشروع قانون حوافز إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بحضور المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية، وممثلي عن وزارتي الكهرباء والبترول.

وأكد أن العام المقبل سيكون هناك تموين للسفن بالوقود الأخضر، مشيرا إلى أن هناك خطة لوجود مصانع لإنتاج الهيدروجين الأخضر لتموين السفن والتصدير، فضلا عن تحويل السيارات بدلا من غاز.

وقال: بعض الشركات المصرية تطلب منتج أخضر لبعض الصناعات بالوقود الأخضر و الأمونيا، مشددا على أهمية وجود حصة لمصر في صناعات الهيدروجين الأخضر، باستخدام تحلية مياه البحر وهذه المصانع تخلق فرص عمل كبيرة وتدريب وتوطين ونقل التكنولوجيا.

وكشف توقيع اتفاقيات مع شركتين صينيتين لعمل مشروعات جديدة إضافة إلى إنتاج الهيدروجين الرمادي والتحول لشركات مصرية للهيدروجين الأخضر بدلا من الهيدروجين الرمادي أو إنتاج الأمونيا الخضراء لتموين السفن.

ولفت إلى أهمية إصدار القانون كأساس تشريعي يساعد الشركات الوطنية للتحول الهيدروجين الأخضر وزيادة المشروعات والاستثمارات الأجنبية وتنفيذ المشروعات لتصنيع الهيدروجين الأخضر وتقديم الحوافز للمستثمر المحلي أو الأجنبي.