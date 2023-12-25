القبض على 7 أشخاص بحوزتهم مخدرات وأسلحة نارية فى 4 محافظات

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 25 ديسمبر 2023 05:40 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن الجيزة، الأقصر، الدقهلية، الغربية جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وأسفرت تلك الجهود عن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية، ففي مديرية أمن الجيزة تم ضبط عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة العجوزة، وبحوزتهما 10 كيلو جرام لمخدر الحشيش.

وفى مديرية أمن الأقصر تم ضبط عنصر إجرامى مقيم بدائرة مركز شرطة القرنة، وبحوزته كيلو جرام لمخدر الحشيش، وفرد محلى وطلقة، كما تم ضبط عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة إسنا، وبحوزته كيلو جرام لمخدر الحشيش، كمية لمخدر الشابو، وفرد محلى وطلقة.

وفى مديرية أمن الدقهلية، تم ضبط عنصر "له معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة المنصورة، وبحوزته كمية لمخدر الحشيش، وسلاح أبيض.

وبمديرية أمن الغربية تم ضبط عنصرين إجراميين بدائرة مركز شرطة طنطا، وبحوزتهما 45 كيلو جرام لمخدر الحشيش، 2320 قرص مخدر، بندقية خرطوش، وعدد من الطلقات.

وبمواجهة المقبوض عليهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.