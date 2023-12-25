ضبط مواد مخدرة بحوزة عناصر إجرامية فى الأسكندرية قيمتها 2 مليون جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 25 ديسمبر 2023 05:40 مساءً - إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم، وتوجيه الضربات الاستباقية لتجار المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء، فقد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، مُتخذين من دائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية، مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط عاطلَين، وبحوزتهما 130 طربة لمخدر الحشيش وزنت 16 كيلو جرام، مبلغ مالى متحصلات بيع المواد المخدرة، عاطل، وبحوزته 150 طربة لمخدر الحشيش، وزنت 15كيلو جرام، مبلغ مالى متحصلات بيع المواد المخدرة.

بمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,200,000 جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.