وزير السياحة يوجه بإشراك المجتمع المحلي في تطوير الخدمات بمنطقة الأهرامات

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 25 ديسمبر 2023 06:31 مساءً - قالت وزارة السياحة والآثار، إن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، تفقد اليوم، منطقة أهرامات الجيزة، وذلك للمتابعة والوقوف على آخر مستجدات الأعمال بمشروع تطوير الخدمات بها.

وأضافت الوزارة في بيان، أن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار تفقد خلال الزيارة بوابات مركز الزوار الموجودة على طريق الفيوم، والتي ستكون البوابات الرئيسية لدخول المنطقة الأثرية، واستمع إلى شرح تفصيلي عن عملية ومسار الدخول من هذه البوابات التي من المقرر بدء التشغيل التجريبي لها خلال الربع الثاني من عام 2024، بما يضمن تحسين التجربة السياحية بالمنطقة وتوفير ما يستحقه الزائرين من تجربة سياحية متميزة.

ساحات الانتظار تتسع لنحو 1000 سيارة

ولفتت الوزارة إلى أنه تم الاستقرار والاعتماد بشكل مبدئي على مسارات الدخول من هذه البوابات، وجار التنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن، موضحة أن وزير السياحة ناقش كافة الرؤى والمقترحات بشأن عملية تنظيم دخول الحافلات السياحية من البوابات الجديدة والطاقة الاستيعابية المقدرة لساحات الانتظار المخصصة لها والتي تسع لما يقرب من 1000 سيارة وحافلة بما يضمن استيعابها للحافلات خلال أوقات الذروة بالموسم السياحي.

وأشارت الوزارة إلى أن وزير السياحة حرص خلال الجولة على تفقد مسار الزيارة بالمنطقة والقيام بالتجربة السياحية التي سيقوم بها الزائرون منذ دخول المنطقة من البوابات الجديدة على طريق الفيوم وركوب الحافلات الكهربائية لنقل الزائرين بين المحطات المختلفة لمسار الزيارة وما بها من خدمات سياحية، وذلك للوقوف على أرض الواقع للشكل العام للتجربة السياحية بالمنطقة والتأكد من مدى كفاءتها وسهولتها ومن أنها توفر كافة سبل الراحة للزائرين وتعطي الزائر السائح ما وعد به من خدمات.

وجود 7 محطات رئيسية للزيارة

وأشارت وزارة السياحة إلى أن منظومة الحافلات الكهربائية تتضمن وجود 7 محطات رئيسية للزيارة، مزودة بخدمات متكاملة للزائرين، وساحة انتظار للسيارات والحافلات والسيارات الكهربائية الصديقة للبيئة، ووجود ساحة انتظار بمحطة مركز الزوار والتي تسع لما يقرب من 1000 سيارة وحافلة؛ بهدف خدمة زائري المنطقة، إذ يمكنهم مشاهدة المواقع الأثرية المختلفة بالمنطقة، من خلال تلك الحافلات والسيارات، والتي ستأخذهم في جولة بمسار منطقة الزيارة من خلال 7 محطات رئيسية تبدأ من محطة مركز الزوار مرورًا بمحطة بانوراما 1، ثم محطة منكاورع ومحطة خفرع ثم محطة خوفو، ثم محطة أبو الهول، لتنتهي عند محطة بانوراما 4 قبل العودة لمركز الزوار.

ووجّه الوزير خلال الجولة بضرورة إشراك المجتمع المحلي من أصحاب الخيال والجمال في مشروع التطوير وتوفير مكان لهم لضمان عدم الإضرار بدخلهم المادي، وبما يعمل على تشجيعهم على الانخراط في منظومة المشروع، كما كلف بعقد اجتماع، الأسبوع المقبل، لمناقشة المخطط العام لمنطقة التريض التي ستخصص لوقوف الجمالة والخيالة بالمنطقة الأثرية والخطة التنفيذية لتطويرها.

كما حرص الوزير في جولته على تفقد منطقة المطاعم والكافتيريات بمحطة خوفو للاطمئنان على كيفية سير العمل وما تقدمه من خدمات للزائرين، كما التقى مع عدد من العاملين بها، إذ استمع لرؤيتهم ومقترحاتهم لتطوير العمل في مجال السياحة وتحسين التجربة السياحية بالمنطقة بما يضمن زيادة الأعداد السياحية بالمنطقة.