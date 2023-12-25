«طاقة النواب» توافق نهائيا على قانون الهيدروجين الأخضر

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 25 ديسمبر 2023 08:31 مساءً - وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدي، خلال اجتماعها اليوم نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

قانون الهيدروجين الأخضر

ويقدم مشروع القانون حوافز ضريبية وغير ضريبية، ويأتي في إطار توجه الدولة المصرية نحو تعظيم الاستفادة من إنتاج واستخدام وتصدير الطاقة الخضراء النظيفة، وإقامة مشروعات إنتاج وتداول الهيدروجين الأخضر ومشتقاته من الأمونيا الخضراء والوقود الأخضر، تماشيا مع التوجه الدولي في هذا الشأن، بهدف وضع مصر كمركز دولي لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

كما يأتي كخطوة أساسية وهامة نحو الحفاظ على ما قامت به الدولة مسبقا من التوقيع مع 23 مطورا على مذكرات تفاهم، وعدد 9 مطورين على الاتفاقية الإطارية بهدف تشجيع الجادين منهم للسير قدما نحو توقيع الاتفاقيات النهائية لمشروعاتهم في مجال الهيدروجين الأخضر، والتنفيذ الفعلي لهذه المشروعات ما يحقق خطة الدولة.