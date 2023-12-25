عبور 100 شاحنة وقود جديدة إلى قطاع غزة عبر ”رفح البري”

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 25 ديسمبر 2023 09:35 مساءً - صرح اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم الاثنين، استمرار تدفق المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة، عبر بوابة معبر رفح البرى، لافتا استقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين ومرافقيهم وأصحاب الجوازات الأجنبية والمصرية.

وكشف محافظ شمال سينا، أن الهلال الأحمر المصري قدم 97 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية والأغذية إلى قطاع غزة، لافتا إلى إدخال شاحنتين تحملان 120 ألف لتر من السولار وشاحنة تحمل 40 طنا من الغاز للطهي بالمنازل .

وأكد شوشة، أن الـ97 شاحنة تم تسلمها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني في وجود مندوب من وكالة الأمم المتحدة لتشغيل وغوث اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، لتوزيعها على قطاع غزة .

واستقبل معبر رفح 20 جريحًا ومرافقًا فلسطينيًا من مستشفيات قطاع غزة، للعلاج في مستشفيات شمال سيناء وعدد من المحافظات، إلى جانب 11جريحًا فلسطينيًا و9 مرافقين، حيث تم نقلهم بسيارات إسعاف مجهزة للعلاج إلى مستشفيات العريش العام وبئر العبد التخصصي في شمال سيناء وأبو خليفة في الإسماعلية والمجمع الطبي في السويس والمستشفى الفرنسي العائم في ميناء العريش البحري لتلقى العلاج اللازم.

ولفت محافظ شمال سيناء، أن إصابات الجرحى الفلسطينيين تنوعت بين جروح وكسور وإصابات بالرأس وتم نقلهم من مستشفيات قطاع غزة إلى معبر رفح البرى عن طريق سيارات إسعاف فلسطينية، لافتًا إلى أن عدد الجرحى والمصابين الذين وصلوا إلى الأراضي المصرية منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بلغ 850 جريحًا ومصابًا و724 مرافقًا.