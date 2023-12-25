فيفا يهدد بتجميد منتخب البرازيل.. ويمهل اتحاد الكرة 30 يومًا لحل الأزمة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 25 ديسمبر 2023 10:34 مساءً - هدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" باستبعاد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم وجميع أنديته من المسابقات الدولية خلال الفترة القادمة بسبب ما وصفه بالتدخل الحكومي في قرار إقالة إدينالدو رودريجيز رئيس الاتحاد من منصبه والدعوة الى انتخابات جديدة خلال 30 يومًا .

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية تلقى الاتحاد البرازيلي خطابًا شديدة اللهجة من الاتحاد الدولي لكرة القدم وأمريكا اللاتينية قال فيه: "يجب على الاتحادات الأعضاء في فيفا إدارة شؤونها بشكل مستقل ودون تأثير غير ضروري من أي نوع من الأطراف الثالثة"، ولا يعترف أي منهم بولاية خوسيه بيرديز المؤقت، الذي يصر على إجراء الانتخابات قريباً.

وشدد تقرير ماركا: "إذا تم تعليق عضوية الاتحاد البرازيلي في نهاية المطاف من قبل هيئة الفيفا ذات الصلة، فإنه سيفقد جميع حقوق عضويته بأثر فوري وحتى يتم رفع الإيقاف من قبل الفيفا. وهذا يعني أيضًا أن الاتحاد البرازيلي والفرق والأندية والمنتخبات الممثلة لن يكون لها الحق في المشاركة في أي مسابقة دولية أثناء تعليق النشاط وعضوية الاتحاد".

وأوضحت الصحيفة انه في حالة عدم تنفيذ طلب فيفا سيتم تجميد منتخب البرازيل الذى يستعد للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا التي ستقام الصيف المقبل.

وسيزور وفدين من فيفا واتحاد أمريكا اللاتينية لكرة القدم، مقر الاتحاد البرازيلى في الأسبوع الأول من يناير للقاء المعنيين ودراسة الوضع الحالي والعمل معًا لإيجاد حل وإيقاف الانتخابات المزعم عقدها والتى لا تعترف بشرعيتها الاتحادين القارى والدولى للعبة.