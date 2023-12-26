نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة: رفع مركبات التوك توك وإشغالات المحال والباعة الجائلين بفيصل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شنت محافظة الجيزة من خلال حي الهرم حملات مكبرة لرفع تعديات وإشغالات الباعة الجائلين والمحال والمنشآت التجارية وضبط مركبات التوك توك المخالفة التي تعيق حركة المواطنين بشارع الملك فيصل ومنطقة الثلاث طوابق ( المنشية والصفا والمروة وكعبيش) وذلك بتكليف من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وقد تم خلال الحملات رفع التعديات للباعة والمحال من الطريق العام والتحفظ على عدد من مركبات التوك توك والتروسيكلات.

وشدد محافظ الجيزة علي رئيس حي الطالبية بالمتابعة الدورية للموقع محل الشكوى لضمان عدم عودة الإشغالات مع تكثيف حملات منع الوقوف العشوائي للمركبات والانتظار بالجزر الوسطى للطريق لعدم التأثير على الحركة المرورية.

رفع الإشغالات والتعديات

رفع الإشغالات والتعديات

رفع الإشغالات والتعديات

رفع الإشغالات والتعديات

رفع الإشغالات والتعديات

رفع الإشغالات والتعديات

رفع الإشغالات والتعديات

رفع الإشغالات والتعديات

رفع الإشغالات والتعديات