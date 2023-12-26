نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لجهودهم بخدمة السنة.. وزير الأوقاف يكرم نخبة من علماء الحديث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كرَّم وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، عددا من علماء الحديث، وذلك تقديرًا لجهودهم في خدمة السنة النبوية المشرفة وقراءة كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس (رحمه الله)،

الجدير بالذكر أن وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية قد عقدوا مجلس الحديث الختامي، لختم قراءة أحاديث كتاب: "الموطأ" للإمام مالك بن أنس، في جراند نايل تاور الساعة السابعة مساء، على يد كبار علماء الحديث الشريف بجامعة الأزهر،وستبدأ القراءة من كتاب الصدقة، باب: الترغيب في الصدقة، حتى نهاية الكتاب.