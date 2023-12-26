نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يكرم 7 أئمة على إجازة سماع كتاب الموطأ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كرم محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الأئمة الذين حضروا مجالس قراءة أحاديث كتاب: "الموطأ" للإمام مالك بن أنس (رحمه الله) وذلك في إطار الدور الريادي الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطي المستنير واهتمامها بالسنة النبوية المشرفة، وفهم مقاصدها، والتي عقدت بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة.

والمكرمون هم:

1. الشيخ/ محمد محمد عبد الحي عبداللطيف

2. الشيخ/ أيمن منصور عبدالعزيز

3. الشيخ/ عبدالرحمن محمد عبد الرحمن علي

4. الشيخ/ محمد بركات عبد الحفيظ يونس

5. الشيخ/ عبد الرحمن حسين سالم محمد النجار

6. الشيخ/ عمر رجب محمود علي

7. الشيخ/ نادي فوزي علي

الجدير بالذكر أن وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية قد عقدوا مجلس الحديث الختامي، اليوم الاثنين، لختم قراءة أحاديث كتاب: "الموطأ" للإمام مالك بن أنس، في جراند نايل تاور الساعة السابعة مساء، على يد كبار علماء الحديث الشريف بجامعة الأزهر، وستبدأ القراءة من كتاب الصدقة، باب: الترغيب في الصدقة، حتى نهاية الكتاب.