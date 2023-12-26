الهلال الأحمر الفلسطينى يعلن خروج مستشفيات شمال غزة بالكامل من الخدمة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 01:30 مساءً - قال المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني لقناة القاهرة الإخبارية، إن شمال قطاع غزة لا يحتوي على أي خدمات طبية بعد خروج المستشفيات تماما عن الخدمة، متابعا: "أجلينا أمس مجموعة من الجرحى في مستشفيي المعمداني والشفاء إلى جنوب قطاع غزة".

وأضاف المتحدث باسم الهلال الأحمر: "مقرنا في خان يونس يتعرض لاستهداف متكرر من جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيما توقفت سيارات الإسعاف التابعة لنا بالكامل في شمال قطاع غزة، ونحن نحتاج إلى 10 أضعاف شاحنات المساعدات لإنقاذ الموقف في قطاع غزة".

وتابع: "مستشفى القدس تم إخلاؤه بالكامل ومستشفى الأمل يعمل بطاقة جزئية، ولدينا موظفون في قطاع غزة يعملون على مدار الساعة ودائرة كوارث لخدمة النازحين، كما يعمل متطوعون على إنشاء مستشفى ميداني في رفح جنوبي غزة بطاقة 50 سريرا".