محافظ الجيزة يكرم 13 لاعبا من أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي

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أحمد جودة - القاهرة - كرم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة 13لاعبًا ولاعبة من أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الاوليمبي والحاصلين علي المراكز الأولي في بطولات الجمهورية والبطولات الدولية موسم 2023 بألعاب المصارعة والتايكوندو والملاكمة. وذلك في إطار دعم ورعاية محافظ الجيزة للمتفوقين والمتميزين في كافة المجالات من أبناء المحافظة وتكريمهم نظير تميزهم وتفوقهم.



وأكد محافظ الجيزة أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها تولي اهتمامًا بالغًا بقطاع الرياضة خاصة في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية كما أنها تسعى دائما إلى دعم ورعاية أبناءها الأبطال الحاصلين على بطولات محلية أو دولية، مشيرًا فى هذا الشأن إلى أنه تم إنشاء وتطوير عدد 49 مركز شباب بالصف وأطفيح ضمن فعاليات مبادرة حياة كريمة بمحافظة الجيزة.



كما أكد المحافظ على إمتلاك المحافظة لنماذج رياضية مضيئة ومشرفة من الرياضين بمختلف المراحل العمرية، مشيدًا بالمستوى المتميز لأبطال الألعاب الفردية والجماعية من أبناء المحافظة ونجاحهم من حصد البطولات على المستوى المحلي والدولي معلنًا دعمه الكامل للرياضة وتشجيعه للرياضين بمختلف الأعمار ومطالبًا اللاعبين المتميزين بمزيد من الجهد والعمل للحفاظ على مراكزهم المتقدمة.



وأشاد المحافظ بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي في مرحلتي الناشئين والشباب والمنفذ علي ملاعب ٦ هيئات شبابية ورياضية بالمحافظة وبمشاركة ٦٥ لاعبًا حيث يعد نواة للمنتخبات ويخضع إلى معايير دقيقة فى انتقاء الموهوبين وفق خطة عمل محددة لإعداد وتأهيل المواهب لمختلف البطولات.



وطالب محافظ الجيزة اللاعبين المكرمين بالحرص الدائم على تنمية مهاراتهم البدنية والعقلية والمحافظة على لياقتهم ورفعها لكى تضاهى إمكانيات الأبطال العالميين.



وقدم محافظ الجيزة الشكر لأولياء أمور الأبطال المكرمين والمدربين القائمين على تدريبهم وذلك لما قدموه من رعاية وإهتمام لتوفير أبطال أوليمبيين يمثلون مصر بمختلف الألعاب.



ومن جانبه أعرب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة عن إمتنانه لمحافظ الجيزة لحرصه على تكريم أبطال المحافظة الرياضيين في مختلف الألعاب الفردية والجماعية لتحفيزهم على مواصلة الانتصارات والفوز بالميداليات مؤكدًا أن المديرية بالتعاون مع المحافظة تقومان بجهود مكثفة لإكتشاف المواهب الشابة بمختلف قري ومراكز ومدن المحافظة وتعملان على تهيئة الأجواء المناسبة لهم لتجهيزها بدنيًا وفنيًا لتمكينهم من المشاركة في البطولات الرياضية.

بدء الحفل بتلاوة أيآت من القرأن الكريم ثم الإستماع لكلمات الحضور ومراسم التكريم، وأنتهى الحفل بإلتقاط الصور الجماعية.



شمل التكريم (عبد الرحمن كرم عبدالعاطى لحصوله على ذهبية بطولة مصر الدولية وذهبية بطولة الجمهورية فى التايكوندو) و( محمد عبدالناصر أحمد لحصوله على برونزية بطولة مصر الدولية فى التايكوندو) و( منة محمد حسن لحصولها على فضية بطولة الجمهورية تحت سن 17 سنة فى التايكوندو ) و( كارين كريم عبدالفتاح لحصولها على برونزية بطولة الجمهورية تحت سن 14 سنة فى التايكوندو ) و( إيمان عصام عبدالعزيز لحصولها على برونزية بطولة الجمهورية تحت سن 17 سنة فى التايكوندو ) و( أحمد محمد على لحصوله على ذهبية بطولة الجمهورية تحت 20 سنة فى المصارعة ) و( عمر حسن صالح لحصوله على ذهبية بطولة البراعم فى المصارعة) و( أدهم عبدالله أمين لحصوله على فضية بطولة الجمهورية كبار فى المصارعة ) و( محمود حنفى محمد لحصوله على فضية بطولة الجمهورية تحت 20 سنة فى المصارعة) و( فتحى صبرى حسان لحصوله على فضية وبرونزية بطولة الجمهورية تحت 20 سنة فى المصارعة ) و( جنى عماد سيد لحصولها على برونزية بطولة الجمهورية تحت 17 و20 سنة فى المصارعة ) و( عبدالرحمن أحمد عطا لحصوله على برونزية بطولة الجمهورية تحت 17 سنة فى فى المصارعة ) و( حمزة جمال غانم لحصوله على فضية بطولة الجمهورية مواليد 2009 فى الملاكمة ).



كما ضم التكريم ( عبدالناصر أحمد محمد، نجلاء محمود صادق، نبيل طلال، ريم عبدالشافى، عزة عبدالله ) من الجهاز الفنى والإدارى للعبة التايكوندو، و( محمد عطفت، أحمد عبدالله، هند رفاعى ) من الجهاز الفنى والإدارى للعبة المصارعة، و( ياسر جعفر، سماح يحيى) من الجهاز الفنى والإدارى للعبة الملاكمة، ومحمد عبدالواحد لبنة المشرف العام للمشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى بالجيزة، وأيمن شبيطة مدير إدارة الأداء الرياضى بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة.



حضر الحفل إبراهيم الشهابى وهند عبدالحليم نائبي المحافظ والدكتور أحمد عبد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة وعدد من أولياء أمور المكرمين.

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