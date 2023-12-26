نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل "رياضة الجيزة" يلتقي مسؤولي مركز شباب إمبابة لبحث التعاون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، كلا من أسامة محمد سيد رئيس مجلس إدارة مركز شباب امبابه، حسام الجنزوري نائب رئيس مجلس الإدارة، وعفاف عز الدين مسئول المرأة بالمركز، وذلك بمقر مكتبه بديوان عام المديرية، وبحضور عادل فهمي وكيل المديرية لشئون الشباب.

ودار اللقاء حول بحث الأمور المتعلقة بمركز شباب إمبابة، وسبل التعاون بين المجلس والمديرية للنهوض بالمركز ومناقشة ما يمكن تحديثه من أعمال داخله.

كما وعد الوكيل بدراسة المعوقات التي من الممكن ان تعرقل سير التطوير ومحاولة الوصول إلى حلول لها.

وأكد وكيل الوزارة على أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يهتم بتنوع المشروعات المقدمة داخل الهيئات الشبابية من خدمات رياضية وإجتماعية وثقافية وتحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية تخدم جميع الفئات لذا وجب العمل مع النشء والشباب وجميع المترددين على المركز وتطويع البرامج بما يخدم كافة الأعمار وتوسيع مجال الإستفادة من مراكز الشباب بجميع أنحاء الجمهورية وتحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية تحقيقًا لرؤية الدولة 2030.

ورحب مدير المديرية بالطرح المعروض من مشروعات وأفكار ووعد بالدراسة للبدء في العمل لإخراجها على أرض الواقع.

وبدورهم شكر الحضور وكيل الوزارة على سعة صدره وحسن استقباله واستماعه لهم.

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