نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تصريحات مهمة لوزيري خارجية مصر والأردن عن أمن الملاحة بالبحر الأحمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل سامح شكري وزير الخارجية، اليوم، أيمن الصفدي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وذكر السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن الوزير شكري أكد على حرص مصر الدائم على تعزيز التشاور والتنسيق مع الأردن، سواء على مستوى القمة أو على الصعيد الوزاري، وذلك لمواجهة التحديات المشتركة، والعمل على إيجاد حلول للأزمات السياسية والأمنية التي تموج بها المنطقة، مشيرًا إلى أهمية استمرار الجهود الثنائية لتعميق وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين، وإزالة أية معوقات في هذا الصدد.

وأوضح أبو زيد أن اللقاء شهد أيضًا تبادل الرؤى بين الجانبين إزاء تطورات الوضع في غزة والمساعي الهادفة للوصول لوقف إطلاق النار، وتنفيذ قرار مجلس الأمن الأخير رقم ٢٧٢٠ بشأن زيادة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع وإنشاء آلية أممية لمراقبة ومتابعة دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وذلك على ضوء العوائق والعراقيل التي يضعها الجانب الإسرائيلي على دخول المساعدات.

وأردف المتحدث باسم الخارجية، بأن الوزيرين تناولا أمن الملاحة في البحر الأحمر في ظل أهمية مسار البحر الأحمر اتصالًا بحركة التجارة الدولية، ومن ثم كونه جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والأردني. وأعاد الوزيران التأكيد على أهمية دفع التعاون في إطار آلية التعاون الثلاثي التي تربط مصر والأردن والعراق، بما يعود بالنفع على الدول الثلاثة.