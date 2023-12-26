وزير الأوقاف يستقبل ابنة الشرقية الثانية على فرع ذوي الهمم

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 03:31 مساءً - استقبل معالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة الطالبة/ إيمان وائل أحمد غريب ابنة محافظة الشرقية، الفائزة بالمركز الثاني في الفرع الخامس (ذوو الهمم) في المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم، بجائزة قدرها 350 ألف جنيه، داعيًا لها بمزيد من التوفيق ، حيث شجعها على مواصلة التفوق في دراستها الشرعية بصفة عامة ودراسة التفسير وعلوم القرآن بصفة خاصة ، كونها طالبة بقسم أصول الدين بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق.