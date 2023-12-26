وحدة السكان بالشيخ زويد تُناقش "أضرار التسريب من التعليم وخطورته على المجتمع"

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 03:32 مساءً - نظمت وحدة السكان الفرعية بمدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، اليوم الثلاثاء، ندوة حول أضرار التسريب من التعليم وخطورته على الفرد والمجتمع كأحد أخطر المشاكل التى تعاني منها المناطق النائية، التى يترتب عليها زيادة معدلات البطالة والفقر وهدر لطاقات المجتمع المستقبلية والقضاء على اى عائد متوقع من الخطط التنموية التى تضعها الدولة.

وقالت أسماء سلامة مدير وحدة السكان الفرعية بمدينة الشيخ زويد، إن الندوة ناقشت ابرز المؤشرات المتعلقة بمشكلة التسريب من التعليم وأسبابها وتداعياتها على المجتمع، فضلا عن مناقشة بعض المقترحات لحل تلك المشكلة وتأثيرها على القضية السكانية.

وأضافت أماني أحمد حسن مدير وحدة السكان الرئيسية بالمحافظة، أن الندوة تأتي ضمن خطة العمل التي وضعتها المحافظة لحل القضية السكانية، بناء على تكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وتعليمات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وتوجيهات العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، وإرشادات الدكتورة فاطمة الزهراء جيل مدير برنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية بوزارة التنمية المحلية.

وبدوره، لفت خالد عبد الحليم المنسق الإعلامي لوحدة السكان الرئيسية بمحافظة شمال سيناء، إلى أن الندوة ناقشت الصورتين الخاصتين بالتسريب من التعليم سواء عدم التحاق الطفل بالمدرسة منذ البداية وعزوفة عن الرغبة فى التعليم خلال مراحل حياته المختلفة أو انقطاع الطفل عن الحضور للمدرسة بصفة دائمة بعد التحاقه بها لسنة أو أكثر، وأثره الغير مباشر على القضية السكانية.

وأوضح "عبدالحليم"، أن الندوة عقدت بالمدرسة الصناعية بالشيخ زويد وحاضر فيها الشيخ ابراهيم محمود من علماء الأوقاف وفيصل عليان ومصطفى سليمان من الإدارة التعليمية وأيمن سليمان وأماني شداد وناصر سلامة أعضاء وحدة السكان الفرعية، وتحت إشراف صالح ابوهولى رئيس مجلس ومدينة الشيخ زويد، بالإضافة إلى عدد كبير من الشباب.