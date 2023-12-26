رئيس جمهورية الكونجو الديمقراطية يعرب عن تقديره للمساهمة المصرية في دعم العملية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 04:36 مساءً - ‏‎استقبل الرئيس فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونجو الديمقراطية السفير/ هشام المقود سفير جمهورية مصر العربية بدولة الكونجو الديمقراطية، يرافقه كل من السيد ملحق الدفاع ورئيس مأمورية طائرتي الC130 التي ساهمت بهما مصر للدعم الفني للانتخابات في دولة الكونجو بناء على توجيهات السيد رئيس الجمهورية.

هذا، وقد أعرب الرئيس فيليكس تشيسيكيدي عن حرصه لعقد هذا اللقاء قبيل انتهاء مهمة الوفد المصري للإعراب عن الشكر للجهد الذي تم دعماً للجنة الانتخابية في عملها، موضحاً أن هذه المساهمة كان لها دوراً محورياً في نجاح العملية الانتخابية، مضيفاً أن هذه المبادرة المصرية محل تقدير من قبل القيادة والشعب الكونجولي، وهو الأمر المعهود من قبل مصر التي طالما ساندت دولة الكونجو على مدار تاريخها من بعد الاستقلال. كما أكد على تطلعه لتدعيم أواصر التعاون بين البلدين في المرحلة المقبلة بما يصب في مصلحة الشعبين، ومثنياً على العلاقات الأخوية التي تربطه بالسيد رئيس الجمهورية.