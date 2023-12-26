رئيس الكونجو يعرب عن تقديره لمساهمة مصر فى دعم العملية الانتخابية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 05:34 مساءً - استقبل الرئيس فيليكس تشيسيكيدى رئيس جمهورية الكونجو الديمقراطية السفير هشام المقود سفير جمهورية مصر العربية بدولة الكونجو الديمقراطية، يرافقه كل من ملحق الدفاع ورئيس مأمورية طائرتى الC130 التى ساهمت بهما مصر للدعم الفنى للانتخابات فى دولة الكونجو بناء على توجيهات رئيس الجمهورية.

هذا، وقد أعرب الرئيس فيليكس تشيسيكيدى – بحسب بيان الخارجية المصرية - عن حرصه لعقد هذا اللقاء قبيل انتهاء مهمة الوفد المصرى للإعراب عن الشكر للجهد الذى تم دعمًا للجنة الانتخابية فى عملها، موضحًا أن هذه المساهمة كان لها دورًا محوريًا فى نجاح العملية الانتخابية، مضيفًا أن هذه المبادرة المصرية محل تقدير من قبل القيادة والشعب الكونجولى، وهو الأمر المعهود من قبل مصر التى طالما ساندت دولة الكونجو على مدار تاريخها من بعد الاستقلال.

كما أكد على تطلعه لتدعيم أواصر التعاون بين البلدين فى المرحلة المقبلة بما يصب فى مصلحة الشعبين، ومثنيًا على العلاقات الأخوية التى تربطه برئيس الجمهورية.