إيقاف مجلس إدارة الاتحاد المصرى للفروسية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 26 ديسمبر 2023 05:35 مساءً - أصدرت وزارة الشباب والرياضة قراراً بإيقاف مجلس إدارة الاتحاد المصرى للفروسية والمدير التنفيذى والمدير المالى للاتحاد؛ لحين انتهاء التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى الوقائع والمخالفات المالية التى شابت القائمين على الاتحاد، والتى تم رصدها من خلال لجان التفتيش بوزارة الشباب والرياضة والجهات الرقابية المعنية؛ بناء على أعمال التفتيش المالى والإدارى والقانوني التى تمت فى ضوء العديد من الشكاوى والبلاغات التى تلقتها الوزارة فى هذا الشأن.

ومن المقرر أن يتم التنسيق مع اللجنة الأوليمبية المصرية ومختلف الجهات والمؤسسات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية المترتبة على هذا الشأن.